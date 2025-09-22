Halsey ma na swoim koncie masę hitów. Takie utwory jak "Closer", "Without Me", "Bad At Love" czy "Him & I" wygenerowały miliardowe odsłuchania, co spotkało się z pozytywnych odzewem sztabu marketingowego. Niestety, gdy najnowsze wydawnictwo Halsey nie zgromadziło porównywalnych zysków, choć i tak miało się dobrze, zespół wokalistki szybko zareagował.

Wytwórnia muzyczna powiedziała jej "nie". Gdy przynosiła duże zyski, była ich faworytką

Halsey wyznała w najnowszym wywiadzie dla Apple Music 1, że na razie "nie wolno jej" nagrać nowego albumu, gdyż ostatni krążek, "The Great Impersonator", nie odniósł tak dużego sukcesu komercyjnego, jakiego spodziewała się jej wytwórnia, Columbia Records.

"Nie mogę teraz nagrać albumu" - powiedziała prowadzącemu Zane'owi Lowe'owi. "Nie wolno mi. Nie pozwalają mi nagrać płyty" - dodała ze zrezygnowanym tonem.

"A jeśli mam być z wami szczera, album sprzedał się w stu tysiącach egzemplarzy w pierwszym tygodniu. To całkiem niezły wynik, zwłaszcza dla artystki, która od dawna nie miała hitu. Ta trasa jest najlepiej sprzedającą się trasą w całej mojej karierze" - wyznała Halsey, przyznając, że wyświetlenia jej muzyki są stale porównywane do miliardowych odtworzeń największych gwiazd ostatnich lat, takich jak Taylor Swift czy Ariana Grande.

Artystka stwierdziła następnie, że jej zespół chce wyników sprzedaży z "Manic", odnosząc się do jej trzeciego albumu z 2020 roku, który sprzedał się w 239 000 egzemplarzy w pierwszym tygodniu. "Wszyscy chcą ode mnie wyników sprzedaży z 'Manic'" - powiedziała. "Nie mogę tego robić za każdym razem. Powinno wystarczyć, żebym generowała takie odsłuchania od czasu do czasu, ale tak nie jest" - dodała.

