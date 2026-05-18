Seweryn Krajewski to kompozytor, wokalista i multiinstrumentalista, który współtworzył historię polskiej muzyki rozrywkowej - najpierw jako filar Czerwonych Gitar, a później jako autor solowych hitów i przebojów pisanych dla innych artystów. Jego piosenki, choć często proste w formie, niosą ogromny ładunek emocji i potrafią w kilku wersach opowiedzieć całe najbardziej poruszające historie.

Na scenie Krajewski wręcz nie musiał narzekać na brak sukcesów. W prywatnym życiu nie brakowało jednak dramatów i bolesnych doświadczeń, które wyraźnie odbijały się na jego twórczości. w 1990 roku podczas tragicznego wypadku samochodowego, życie stracił sześcioletni syn piosenkarza, Maksymilian. Muzyk wraz z żoną Elżbietą bardzo długo nie mogli poradzić sobie ze stratą, czego efektem był utwór "Piosenka dla Makusia" do którego tekst napisała właśnie Elżbieta, a Seweryn Krajewski skomponował muzykę.

"Wielka miłość" w Polsacie: prezent na Dzień Matki

"Wielka miłość" jest z kolei jednym z bardziej poruszających utworów w dorobku Krajewskiego. To piosenka o uczuciu większym niż codzienność, podszytym melancholią, ale jednocześnie dającym poczucie sensu i bezpieczeństwa. Łączy w sobie to, za co widzowie od lat cenią Krajewskiego - piękną melodię i delikatny, a jednak bardzo trafiony tekst o uczuciach.

W tym roku piosenka ta została wybrana do programu koncertu "Nie ma jak u mamy" - muzycznego wydarzenia Polsatu z okazji Dnia Matki. To symboliczny wybór: wielu widzów właśnie z tą piosenką kojarzy najpiękniejsze opowieści o bliskości, oddaniu i relacji, która potrafi przetrwać najtrudniejsze chwile - czyli dokładnie z tym, co najczęściej przypisuje się matczynej miłości. Podczas wydarzenia utwór zaśpiewa Halina Mlynkova. Przypomnijmy, że artystka już w 2022 roku mierzyła się z tą kompozycją.

Wydarzenie "Nie ma jak u mamy" transmitowane będzie prosto z Areny Toruń już 26 maja w Polsacie! Na scenie zobaczymy największe gwiazdy polskiej piosenki takie jak Doda, Alicja Szemplińska, Viki Gabor, Halina Mlynkova, Anna Wyszkoni, Piotr Kupicha, Pectus i Gromee & Wac To Ja. Warto zaznaczyć, że w ramach wyjątkowych okoliczności, artystom na scenie towarzyszyć będą ich mamy!

