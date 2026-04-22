Koncert "Nie ma jak u mamy" poprowadzi Tomasz Wolny ze swoją mamą.

"Dzień Matki to dzień wyjątkowy chyba dla każdego. Atmosfera ciepła, miłości i wdzięczności dla naszych rodzicielek jaka mu towarzyszy znajdzie odzwierciedlenie w koncercie, który przygotowaliśmy dla naszych widzów. To będzie niezwykły koncert także dlatego, że po raz pierwszy udało nam się zaprosić do współpracy nie tylko artystów, ale też ich mamy. Zobaczymy na scenie wszystkie te wspaniałe kobiety a niektóre z nich także usłyszymy. Takiego koncertu jeszcze nie było!" - zapowiada Edward Miszczak, Dyrektor Programowy Telewizji Polsat.

Wyjątkowy koncert z okazji Dnia Matki w Polsacie. Jakie gwiazdy wystąpią na scenie?

Na scenie w Arenie Toruń Hali Sportowo-Widowiskowej pojawią się m.in. Doda, Michał Wiśniewski, reprezentantka Polski na tegorocznej Eurowizji Alicja Szemplińska, Viki Gabor, Halina Mlynkova, Anna Wyszkoni, Piotr Kupicha, Pectus i Gromee & Wac Toja w towarzystwie orkiestry Grzegorza Urbana. Gwiazdom towarzyszyć będą ich mamy.

W programie koncertu pojawią się wielkie przeboje gwiazd oraz wyjątkowe covery z dedykacją dla wszystkich mam. "Usłyszymy wzruszające i przepełnione miłością hity, które znają i kochają wszystkie pokolenia. Podczas koncertu widzowie będą mogli przesyłać zdjęcia ze swoimi mamami i składać im życzenia" - czytamy w zapowiedzi.

Koncert "Nie ma jak u mamy" zostanie pokazany na żywo 26 maja o 20.30 w Polsacie, a już teraz Halinka Mlynkova podzieliła się z widzami "halo tu polsat" tajnikami wyjątkowej relacji ze swoją mamą.

"To jest najważniejsza osoba w życiu i zawsze powinna być. Moja mama w tym roku kończy osiemdziesiąt lat. Mam wielkie szczęście, że przeszłam ogromną podróż. Jak wiecie, czasami mamy z rodzicami różne relacje" - mówiła wokalistka w "halo tu polsat".

"Moja mama zawsze wywiązywała się jako fantastyczny rodzic, natomiast ja, jako dorastająca dziewczyna, nie zawsze umiałam to docenić. Strasznie się cieszę, że mogłam dojść do tego punktu, kiedy nie tylko, że ją doceniam, ale po prostu widzę, że wszystko, co w życiu zrobiła dla nas, dla naszego domu, to jest po prostu coś niezwykłego, coś fantastycznego. Jest dla mnie absolutnie wzorem do naśladowania jako kobieta" - zapewniła piosenkarka w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem i Ewą Wachowicz.

Halina Mlynkova zdradziła również, jak wygląda dynamika relacji w jej rodzinie. - "Wzruszam się, kiedy patrzę na moją mamę i moje dzieci. To jest moment, kiedy często po prostu naprawdę nie potrafię powstrzymać łez, kiedy oni zbierają borówki w ogrodzie, kiedy moja mama pokazuje Leosiowi, teraz najmłodszemu, jak podlać tamte kwiatki, gdzie są truskawki" - opowiedziała gwiazda.

"To wszystko przeszła cała czwórka wcześniejszych, dorosłych już dzisiaj wnuków. Teraz doświadcza tego ten najmłodszy. I to są dla mnie najbardziej wzruszające momenty, kiedy wnuki chcą przyjechać i gdy wszyscy siedzimy razem. Babcia, która krząta się po kuchni, chce z nami usiąść, ale cały czas coś gotuje, przygotowuje. Ona jest taka, że ten nie lubi takiej zupy, tamten nie lubi tamtej, więc gotuje dla wszystkich osobno. Potem jest tak zmęczona, że się cieszy, że wyjechaliśmy" - żartowała Mlynkova.

