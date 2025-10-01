Gwiazdy "Wednesday" u boku Lady Gagi. Niespodzianka dla fanów podczas koncertu
Lady Gaga rozpoczęła swoją trasę Mayhem Ball od mocnego akcentu. Podczas pierwszego koncertu w londyńskiej O2 Arenie na scenie towarzyszyły jej aktorki znane z serialu "Wednesday" - Emma Myers i Evie Templeton. Publiczność mogła zobaczyć na żywo choreografię do utworu "The Dead Dance", który artystka stworzyła specjalnie na potrzeby drugiego sezonu hitu Netfliksa.
Widzowie serialu "Wednesday" dobrze znają utwór "The Dead Dance". W drugiej odsłonie produkcji bohaterki Enid Sinclair (Emma Myers) i Agnes DeMille (Evie Templeton) prezentują układ taneczny podczas szkolnej gali w Akademii Nevermore.
Podczas londyńskiego koncertu Gaga odtworzyła tę atmosferę. Myers i Templeton, ubrane w gotyckie kreacje, towarzyszyły wokalistce na wybiegowej scenie. Cała trójka zaprezentowała choreografię znaną z serialu. "Enid, Agnes i Rosaline wymknęły się z Nevermore na noc Dead Dance podczas Mayhem Ball" - napisała Gaga w opisie prób, które udostępniła na TikToku.
Lady Gaga w świecie "Wednesday"
Artystka pojawiła się także w samym serialu. W szóstym odcinku drugiego sezonu wcieliła się w rolę profesor Rosaline Rotwood, doradzającej Wednesday Addams (Jenna Ortega). Jak zdradzili twórcy produkcji, Alfred Gough i Miles Millar, Gaga idealnie wpasowała się w gotycki klimat:
"Chętnie zaprosilibyśmy ją ponownie do przyszłych sezonów" - podkreślili w rozmowie z Deadline.
Od serialu do światowej trasy
"The Dead Dance" błyskawicznie zdobyło popularność, a teraz stało się także częścią widowiska Mayhem Ball. Koncert w O2 Arenie był jednym z ośmiu brytyjskich przystanków trasy.
Gaga zaskoczyła fanów nie tylko układem z "Wednesday". Podczas występu zaprezentowała również "Speechless" - balladę z albumu The Fame Monster, którą ostatni raz wykonywała w 2017 roku.
Sukces Lady Gagi na globalną skalę
Według Billboard, Mayhem Ball już teraz zapisuje się w historii jako najbardziej dochodowa trasa Lady Gagi. Sama północnoamerykańska część tournée przyniosła ponad 103 miliony dolarów przychodu - to najlepszy wynik w jej karierze. Prognozy wskazują, że do końca europejskich koncertów wpływy mogą sięgnąć nawet 150 milionów dolarów.
A to dopiero początek - po Europie Gaga odwiedzi Australię i Japonię, a w 2026 roku powróci do Ameryki Północnej na kolejne 25 występów.
Gotycki spektakl z popowym rozmachem
Koncert w Londynie pokazał, jak Gaga łączy własny dorobek z popkulturowymi fenomenami. Włączenie do programu elementów "Wednesday" okazało się nie tylko ukłonem w stronę fanów serialu, ale też dowodem, że artystka potrafi twórczo wykorzystać swoje aktorskie doświadczenia.
Jak zauważyli widzowie, "The Dead Dance" w wykonaniu na żywo nie tylko odtwarzało serialowy układ, ale także zyskiwało nowy wymiar - łącząc teatralny gotyk z koncertowym rozmachem Mayhem Ball.