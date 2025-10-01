Gwiazdy "Wednesday" u boku Lady Gagi. Niespodzianka dla fanów podczas koncertu

Widzowie serialu "Wednesday" dobrze znają utwór "The Dead Dance". W drugiej odsłonie produkcji bohaterki Enid Sinclair (Emma Myers) i Agnes DeMille (Evie Templeton) prezentują układ taneczny podczas szkolnej gali w Akademii Nevermore.

Podczas londyńskiego koncertu Gaga odtworzyła tę atmosferę. Myers i Templeton, ubrane w gotyckie kreacje, towarzyszyły wokalistce na wybiegowej scenie. Cała trójka zaprezentowała choreografię znaną z serialu. "Enid, Agnes i Rosaline wymknęły się z Nevermore na noc Dead Dance podczas Mayhem Ball" - napisała Gaga w opisie prób, które udostępniła na TikToku.

Lady Gaga w świecie "Wednesday"

Artystka pojawiła się także w samym serialu. W szóstym odcinku drugiego sezonu wcieliła się w rolę profesor Rosaline Rotwood, doradzającej Wednesday Addams (Jenna Ortega). Jak zdradzili twórcy produkcji, Alfred Gough i Miles Millar, Gaga idealnie wpasowała się w gotycki klimat:

"Chętnie zaprosilibyśmy ją ponownie do przyszłych sezonów" - podkreślili w rozmowie z Deadline.

Od serialu do światowej trasy

"The Dead Dance" błyskawicznie zdobyło popularność, a teraz stało się także częścią widowiska Mayhem Ball. Koncert w O2 Arenie był jednym z ośmiu brytyjskich przystanków trasy.

Gaga zaskoczyła fanów nie tylko układem z "Wednesday". Podczas występu zaprezentowała również "Speechless" - balladę z albumu The Fame Monster, którą ostatni raz wykonywała w 2017 roku.

Sukces Lady Gagi na globalną skalę

Według Billboard, Mayhem Ball już teraz zapisuje się w historii jako najbardziej dochodowa trasa Lady Gagi. Sama północnoamerykańska część tournée przyniosła ponad 103 miliony dolarów przychodu - to najlepszy wynik w jej karierze. Prognozy wskazują, że do końca europejskich koncertów wpływy mogą sięgnąć nawet 150 milionów dolarów.

A to dopiero początek - po Europie Gaga odwiedzi Australię i Japonię, a w 2026 roku powróci do Ameryki Północnej na kolejne 25 występów.

Gotycki spektakl z popowym rozmachem

Koncert w Londynie pokazał, jak Gaga łączy własny dorobek z popkulturowymi fenomenami. Włączenie do programu elementów "Wednesday" okazało się nie tylko ukłonem w stronę fanów serialu, ale też dowodem, że artystka potrafi twórczo wykorzystać swoje aktorskie doświadczenia.

Jak zauważyli widzowie, "The Dead Dance" w wykonaniu na żywo nie tylko odtwarzało serialowy układ, ale także zyskiwało nowy wymiar - łącząc teatralny gotyk z koncertowym rozmachem Mayhem Ball.

