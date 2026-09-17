"Oficjalnie państwo Ukeje rozpoczynają nową drogę życia!" - głosi wpis na Instagramie. Damian Ukeje i Aleksandra Idkowska pokazali też kilka zdjęć z uroczystości.

Przypomnijmy, że zwycięzca pierwszej edycji "The Voice of Poland" (do zwycięstwa doprowadził go Nergal, lider grupy Behemoth) oraz uczestniczka 15. sezonu (podopieczna Michała Szpaka odpadła w Bitwach) zaręczyli się w listopadzie 2025 r. Para współpracuje też na scenie.

Gwiazdy "The Voice of Poland" już po ślubie

Wokalistka zmieniła już nazwę swojego konta na Instagramie, z którego dowiadujemy się, że posługuje się teraz nazwiskiem Idkowska-Ukeje.

Pod postem pary pojawiło się mnóstwo gratulacji, w tym od takich gwiazd, jak m.in. Adam Sztaba, Sarsa, Natalia Zastępa, Olga Szomańska, Izabela Szafrańska, Bartas Szymoniak, Nick Sinckler, Ramona Rey, raper Doniu czy Majka Jeżowska. "Gratulacje! Pięknej wspólnej przygody wam życzę" - napisała ta ostatnia. Zareagował również Michał Szpak, w którego drużynie w "The Voice of Poland" występowała Aleksandra Idkowska.

Kim jest Damian Ukeje?

Wokalista jest synem Polki i Nigeryjczyka. Na początku kariery występował z zespołem Jerry's Hole Band. W 2009 roku startował w programie "Szansa na sukces", później został wokalistą grupy Fat Belly Family. Rozgłos zyskał dzięki wygranej w pierwszej edycji programu "The Voice of Poland" (2011), w którym występował w drużynie Nergala.

Po zwycięstwie w show TVP wydał dwa autorskie albumy. "Ukeje" (2013 r.) promowały single "Bezkrólewie", "Zanim odejdę", "Moja mała Ameryka" i "Nie moja krew". Trzy lata później ukazała się druga płyta "ỤZỌ" (na niej znalazł się m.in. "Od połowy", wspólny utwór z Sarsą). Damian wyprodukował również płytę Eweliny Lisowskiej "Ponad wszystko".

Koncertował także m.in. z programem z wierszami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i z Filharmonią Futura.