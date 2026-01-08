Adam Stachowiak to polski wokalista, który kilka lat temu podbił serca widzów "The Voice of Poland" swoją wyjątkową wrażliwością i emocjonalnymi piosenkami. Choć nie wygrał programu, jego wykonanie utworu dedykowanego zmarłej mamie na długo zapadło w pamięć odbiorcom. Od tamtej pory jego kariera muzyczna rozwijała się równolegle z działalnością w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzielił się swoim życiem rodzinnym, codziennością i refleksami m.in. dotyczącymi szczęśliwego małżeństwa.

Adam Stachowiak publikował w sieci wpisy wraz z żoną. Wyznawali wartości chrześcijańskie i pokazywali szczęśliwe życie w małżeństwie

Adam publikował wpisy w sieci wraz ze swoją żoną, Anną, która zawodowo jest pisarką i autorką popularnych książek. Para przez lata mówiła otwarcie o swoim związku, a także wyznawanych wartościach, które niekiedy budziły spore kontrowersje. W 2017 r. zdecydowali się na ślub cywilny, po którym przyszedł czas na życie w białym małżeństwie. Decyzję tą tłumaczyli jako element drogi duchowej oraz wyraz wzajemnego szacunku i etap przygotowań Adama do przyjęcia sakramentów.

"Przede wszystkim jesteśmy dla siebie bardziej troskliwi, bardziej czuli, traktujemy się z należytym szacunkiem. Teraz, kiedy Adam zdecydował się już iść w stronę Pana Boga i przyjąć sakramenty, to właśnie brak współżycia pomaga nam w tej drodze" - mówiła Anna w jednym z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych.

Pod koniec 2024 r. wokalista przyjął chrzest, komunię i bierzmowanie, a wkrótce potem para zawarła kameralny ślub kościelny, jednocześnie podkreślając, że rodzina jest dla nich fundamentem.

Stachowiakowie doczekali się trójki dzieci. W 2019 r. na świat przyszła córka Agata, dwa lata później urodziła się Alicja, a w październiku ubiegłego roku para po raz trzeci została rodzicami. W mediach społecznościowych pokazywali, jak łączą życie artystyczne z wychowywaniem dzieci, budując wizerunek zgodnej i zaangażowanej rodziny. Tym większym zaskoczeniem dla fanów okazała się informacja o rozstaniu.

Adam Stachowiak poinformował o rozstaniu. Zakończył małżeństwo po wielu miesiącach rozmów

6 stycznia na profilach w mediach społecznościowych Stachowiaka pojawiło się obszerne oświadczenie, w którym artysta poinformował o zakończeniu małżeństwa. Jak zaznaczył, była to wspólna decyzja, poprzedzona wieloma rozmowami i refleksjami.

"Po wielu miesiącach rozmów i refleksji podjęliśmy wspólną decyzję o rozstaniu. Nasze drogi się rozchodzą. Droga duchowa nie skleiła relacji, ona obnażyła wszystko, co było nieprzepracowane" - pisał muzyk. Dodał także, że wszystko, czym do tej pory dzielił się ze swoimi odbiorcami, było szczere i autentyczne. Zapewnił, że wraz z Anną pozostają w koleżeńskich relacjach i darzą się wzajemnym szacunkiem. Poprosił także o uszanowanie prywatności dzieci.

Internauci byli bezlitośni dla Stachowiaków. "Proszę o uszanowanie naszych granic"

Wieści, którymi podzielił się Stachowiak w mediach społecznościowych wywołały ogromne poruszenie. Internauci zaczęli komentować decyzje rodzinne muzyka i krytykować jego oraz żonę. Niektórzy oburzyli się o to, że - ich zdaniem - para wyznawała wartości chrześcijańskie na pokaz, a w chwili słabości postanowiła po prostu się rozstać.

Żona Stachowiaka nie wytrzymała i po otrzymaniu setek przykrych komentarzy zabrała głos w swoich mediach społecznościowych. W czwartkowe popołudnie napisała, że cała sytuacja jest dla niej niezwykle trudna. "Raz jeszcze proszę o uszanowanie naszych granic oraz dobra naszych dzieci. (...) Jestem wdzięczna za wszystkie lata spędzone u jego boku. Nie ma między nami złej krwi, pozostajemy w relacji opartej na wzajemnym szacunku" - czytamy.

Adam Stachowiak, tuż po ogłoszeniu rozwodu, zaczął dostawać propozycje matrymonialne

Teraz milczenie przerwał także Adam Stachowiak. Wokalista przyznał, że od chwili ogłoszenia rozstania zaczął otrzymywać nie tylko nieprzychylne komentarze, lecz także masę propozycji matrymonialnych. Podkreślił, że takie wiadomości są nie na miejscu.

"Do osób chcących 'wykorzystać moment' - ta sytuacja dotyczy mnie i mojej nadal żony. Piszę to, ponieważ dostaję propozycje matrymonialne. Powołujecie się na moralność, wspieracie modlitwą, a piszecie z jasnymi intencjami spotkania, rozmowy 'pocieszenia' czyjegoś męża lub żony" - czytamy na Instagramie muzyka.

Wokalista zaapelował do internautów. "Gdzie w was, katolicy, podziała się katolicka postawa?"

W swoim najnowszym wpisie wokalista zaapelował także do osób, które uważają się za katolików, a pochopnie ocenili sytuację rodzinną Stachowiaków. "Do wszystkich hejterów - do was również, wy obłudnicy, kłmacy, żyjący od 30 lat w związkach, w których jeden wyskakuje na bok lub pije, a druga udaje przed całym światem, żę jest szczęśliwa i tworzy obraz szczęśliwej rodziny. Gdzie w was, katolicy, podziała się katolicka postawa? Kto wam dał prawo do stawiania się wyżej moralnie?" - napisał piosenkarz.

"Jesteśmy w kryzysie. To prawda, ale wciąż łączy nas więź - nie tylko zawodowa czy przyjacielska, lecz także ta wynikająca z sakramentu małżeństwa. To proces, który przeżywamy we dwoje, w swoim tempie i na własnych zasadach. Proszę o uszanowanie naszych granic, naszej prywatności oraz dobra naszych dzieci. Nie wszystko, co dzieje się w czyimś życiu, musi być komentowane ani oceniane z zewnątrz. Nie godzę się na to" - podsumował Adam Stachowiak.

