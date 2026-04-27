Gwiazdor Coldplay na streamie Łatwogang. Zaśpiewał po polsku po czym przeprosił

Pod koniec relacji na żywo Łatwogang otrzymał wiadomość na telefon, a widzom pokazano nagranie przygotowane specjalnie dla niego. Przy pianinie, w domowej scenerii, Chris Martin łamaną polszczyzną kilkukrotnie powtarzał słowo "śrubujemy", nawiązując do "śrubowania" wyniku zbiórki. Wokalista zachęcał, by widzowie nie odpuszczali i dorzucali kolejne wpłaty, a na koniec przeprosił za swoją wymowę i przesłał publiczności wirtualnego całusa.

Choć nagranie trwało zaledwie chwilę, wywołało euforię na czacie. Fani obecność lidera Coldplay potraktowali jako symbol tego, jak szerokim echem odbiła się akcja Łatwoganga.

Dziewięć dni live'a i historyczna kwota

Stream prowadzony z niewielkiego mieszkania influencera trwał nieprzerwanie przez dziewięć dni i przyciągnął przed ekrany miliony Polaków. W szczytowym momencie relację oglądało nawet około 1,6 mln widzów jednocześnie, a przez kawalerkę przewinęli się liczni artyści, celebryci i twórcy internetowi.

Rozwiń

Z każdą kolejną godziną rosła zarówno liczba widzów, jak i suma na liczniku zbiórki. Finał live'a nastąpił w niedzielę, tuż przed godziną 22. W chwili zakończenia transmisji licznik pokazywał ponad 251 mln zł zebranych na rzecz dzieci chorych na raka.

Wszystko zaczęło się, gdy Bedoes 2115 wraz z 11-letnią Mają nagrali diss na raka "Ciągle tutaj jestem" we współpracy z fundacją Cancer Fighters. Łatwogang, wykonując challenge, w ramach którego miał przez 9 dni nieprzerwanie słuchać wspomnianego utworu nadał całej sytuacji dodatkowego rozgłosu. Wokół wydarzenia zjednoczyli się widzowie, influencerzy i gwiazdy - zarówno z Polski, jak i z zagranicy, a media stale relacjonowały, co działo się podczas transmisji.

