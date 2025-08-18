Formacja Blue Café przeszła na przestrzeni lat sporo kluczowych transformacji. Jedną z nich jest na pewno pamiętne odejście Tatiany Okupnik, z którą zespół nie utrzymuje kontaktu. O nową falę grupy od lat dba Dominika Gawęda, a nie da się ukryć, iż Paweł Rurak-Sokal, założyciel Blue Café, jest kluczowym spoiwem jednego z najpopularniejszych polskich zespołów. Założyciel Blue Café właśnie wziął ślub, czym zespół pochwalił się na Instagramie.

Paweł Rurak-Sokal wziął ślub. Jego strój rozgrzał internet

Paweł Rurak-Sokal poślubił Ewę Adamczyk (anglistkę i tłumaczkę), która była ubrana w koronkową suknię ślubną. Ceremonia odbyła się 15 sierpnia w Łodzi, a nagrania z wesela stają się polem do komentarzy dla internautów, którzy śmiele oceniają wygląd pana młodego.

Jak podaje serwis Łódź.pl, Paweł Rurak-Sokal pojawił się na ślubie w swoim "codziennym stroju", z którego jest znany: w czarnej czapeczce z daszkiem, do której dołożył samą kamizelkę i marynarkę w tym samym kolorze. Internauci nie pozostawiają na muzyku suchej nitki.

"Coś niebywałego, rozumiem posiadanie swojego stylu, ale to już przesada", "Chciał zwrócić na siebie uwagę", "Masakra", "Teraz nawet związek małżeński zawiera się w czapce?", "On jest jakiś dziwny", "A może w piżamie/szlafroku następni celebryci by wzięli ślub? I w Żabce", "Bardzo sztucznie to wygląda. A goście mają miny jak na pogrzebie", "Zgroza", "Żenujące, bez komentarza", "Jeszcze chwila i w spodenkach", "Ale się wystroił", "Zrezygnował z koszuli? Przecież to ślubny pewnik" - komentują internauci na Instagramie, jednak nie brakuje również słów wsparcia.

"Od lat ma swój styl, wygląda dobrze", "Życzymy wszystkiego najlepszego młodej parze", "Ona wygląda olśniewająco, on też", "Dajcie im spokój, niech żyją, jak chcą" - dodają inni.

