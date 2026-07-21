W lutym i marcu 2027 roku Delta Goodrem odwiedzi Wielką Brytanię oraz kilkanaście europejskich miast. Na trasie "Pure World Tour" znalazła się również Polska - 10 marca 2027 roku wokalistka wystąpi w klubie Hybrydy w Warszawie.

Przedsprzedaż Artysty i dla klientów Ticketmaster rozpocznie się 23 lipca (godz. 10:00). Bilety do sprzedaży ogólnej na koncert organizowany przez Live Nation trafią 24 lipca (godz. 10:00).

Delta Goodrem przyjedzie do Polski. Co już wiemy?

Dodajmy, że opublikowane ostatnio single "Hologram" oraz "Eclipse" zapowiadają nadchodzący album zatytułowany "Pure". Z tym drugim utworem australijska gwiazda wystąpiła w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji, zajmując w wielkim finale czwarte miejsce.

Jesienią gwiazda pojawi się jako uczestniczka jednego z najpopularniejszych brytyjskich programów telewizyjnych - "Strictly Come Dancing" (tamtejszy odpowiednik "Tańca z gwiazdami").

"Każda trasa ma własne tętno i już teraz czuję, że ta będzie naprawdę wyjątkowa. 'Eclipse' rozpoczęło nowy rozdział, ale to dopiero początek tego, co przed nami. To będzie epickie doświadczenie - połączymy piosenki, z którymi dorastała publiczność, z zupełnie nową muzyką z albumu 'Pure', opowiadającą dalszą część tej historii. Nie mogę się doczekać, aż wypełnimy te niezwykłe miejsca miłością, wspólnym śpiewaniem i siłą muzyki, która jednoczy nas dokładnie wtedy, kiedy najbardziej jej potrzebujemy. Nie mogę się doczekać, aby ożywić ten projekt na scenach w całej Europie. Grawitacja jest opcjonalna" - mówi Delta Goodrem.

Kim jest Delta Goodrem?

Swoją karierę zaczęła, mając zaledwie 15 lat - to wtedy podpisała pierwszy profesjonalny kontrakt. Wytwórnia miała nosa, debiutancki album "Innocent Eyes" (2003) do dziś jest jednym z najlepiej sprzedających się wydawnictw w historii Australii z wynikiem ponad 4 mln egzemplarzy. Wokalistka na koncie ma m.in. kilkanaście statuetek ARIA (nagrody australijskiego przemysłu muzycznego), trzy nagrody World Music Awards i jedną MTV Video Music Award. Na całym świecie sprzedała ponad 9 mln płyt.

W latach 2012-2020 przez osiem sezonów zasiadała w jury australijskiej edycji programu "The Voice" (a także raz w "The Voice Kids"). Dwukrotnie jej podopieczni wygrywali w tym show.

Delta Goodrem jest też aktorką, poza występami w operze mydlanej "Sąsiedzi" zagrała też Olivię Newton-John w biograficznej produkcji "Olivia Newton-John: Hopelessly Devoted to You" (2018).

Prywatne życie wokalistki często było tematem zainteresowania mediów - począwszy od jej problemów ze zdrowiem (udało jej się pokonać ziarnicę złośliwą - ma za sobą m.in. chemioterapię i radioterapię) po związki z m.in. tenisistą Markiem Philippoussisem, wokalistami Brianem McFaddenem z Westlife i Nickiem Jonasem z Jonas Brothers. W czerwcu 2025 r. wyszła za muzyka Matthew Copleya.