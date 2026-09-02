25 sierpnia 2026 r. zmarła Dolly Parton. Legenda muzyki country dożyła 80 lat, a przykre wieści o jej odejściu przekazał w specjalnym nagraniu wideo Brin Seaver, szef ochrony i siostrzeniec gwiazdy. Gwiazda zmarła w centrum onkologicznym w Nashville, w otoczeniu najbliższych. Dopiero po jej śmierci ujawniono, że od pewnego czasu zmagała się z nowotworem.

Tuż po przekazaniu do mediów tragicznych wiadomości o śmierci Dolly Parton jej fani pogrążyli się w żałobie. Część słuchaczy postanowiła uhonorować pamięć o ikonie country i pojawiła się na Alei Sław w Los Angeles, gdzie w czerwcu 1984 r. artystka otrzymała własną, różową gwiazdę. W Hollywood układali stosy bukietów kwiatowych, a niektórzy przynieśli także pamiątki kojarzące się z artystką czy osobiste listy i kartki pożegnalne, w których napisali ostatnie słowa kierowane do piosenkarki.

Gwiazda Dolly Parton w Alei Sław została zniszczona. Już zapowiedziano wymianę

Po tygodniu od śmierci Dolly Parton do sieci trafiły nagrania, na których widać, jak jej gwiazda na Alei Sław została zdewastowana. Pamiątka po 80-letniej piosenkarce padła ofiarą wandali, którzy zamazali jej nazwisko ciemnym kolorem. Choć fani, którzy wciąż przybywają na miejsce, by upamiętniać artystkę, starali się zmyć rysy, przedstawiciele hollywoodzkiej alei podkreślili, że zaplanowano już wymianę gwiazdy.

Jak przekazuje Ana Martinez, rzeczniczka Hollywood Chamber of Commerce, przed atakiem wandali na gwieździe Dolly wykryto już rysy i pęknięcia powstałe z biegiem lat, co również przyczyniło się do decyzji o wymianie jej na nową. Autorka hitu "Jolene" otrzymała swoją różową pamiątkę podczas ceremonii w 1984 r. - gdy wspólnie z Sylvestrem Stallone'em byli w trakcie promocji filmu "Rhinestone".

Organizacja zajmująca się fundowaniem i utrzymaniem gwiazd na Alei Sław, Hollywood Historic Trust, napisała w mediach społecznościowych, że "jest dumna, że może uhonorować dziedzictwo Dolly Parton poprzez wymianę gwiazdy". Odświeżona pamiątka po ikonie country ma wrócić na ulicę już w najbliższy piątek, 4 września.