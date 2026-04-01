Gwen Stefani i Gavin Rossedale po rozwodzie wspólnie wychowują dzieci. "To interesujący układ"

Ich miłosna historia była jedną z najgłośniejszych w świecie muzyki. Związek wokalistki No Doubt i brytyjskiego rockmana zakończył się w 2015 roku, jednak byli partnerzy do dziś pozostają połączeni przez trzech synów: Kingstona, Zumę i Apollo.

Rossdale w najnowszym wywiadzie porównał ich relację rodzicielską do ruchu na drodze. "To interesujący układ. Trochę jak dwupasmowa droga, tylko że te pasy nigdy się nie łączą i to jest w porządku" - przyznał.

Choć metafora brzmi chłodno, artysta nie kryje, że zaakceptował taki stan rzeczy.

Muzyk podkreśla, że mimo różnic oboje skupiają się na tym, co najważniejsze. - "Ona prawdopodobnie robi wszystko najlepiej, jak potrafi, i ja robię to samo" - zaznaczył.

Rossdale wie, jak chce wychować swoje dzieci

Rossdale nie ukrywa, że ma jasno określony cel jako ojciec. Chce wychować synów na ludzi świadomych i wrażliwych.

"Chodzi o to, żeby byli ludźmi, których da się lubić. Jeśli nie, życie staje się naprawdę trudne" - tłumaczył. "Świat jest wystarczająco wymagający, nie trzeba go jeszcze utrudniać brakiem empatii czy szacunku dla innych".

To podejście wydaje się szczególnie istotne w kontekście jego własnych doświadczeń i medialnych burz, które przez lata towarzyszyły jego rodzinie.

Różnice nie do pogodzenia

Już wcześniej mówiło się o napięciach między byłymi małżonkami. Źródła z ich otoczenia wskazywały na odmienne podejście do wychowania dzieci, które doprowadziło nawet do mediacji.

Jednym z punktów zapalnych była kwestia religii. Dla Stefani ma ona duże znaczenie, podczas gdy Rossdale nie podziela tej perspektywy. Różnice światopoglądowe przełożyły się na codzienne decyzje dotyczące wychowania.

Mimo to muzyk niezmiennie pozostaje zaangażowanym ojcem. Jak podkreślano w jego otoczeniu, dzieci są dla niego absolutnym priorytetem.

Rozpad marzeń i nowe życie

Dla Gwen Stefani rozwód był jednym z najtrudniejszych momentów w życiu. Artystka wielokrotnie wracała do tego tematu, mówiąc o utracie wyobrażenia o idealnej rodzinie.

"Marzyłam o miłości takiej jak u moich rodziców. Ten sen został całkowicie zniszczony" - wyznała w jednym z wywiadów. "Musiałam nauczyć się żyć od nowa i stworzyć sobie nową wizję przyszłości".

Najtrudniejsze było dla niej odnalezienie się w roli matki po rozpadzie związku. "Nie wiedziałam, jak ochronić swoje dzieci. I wciąż się tego uczę" - przyznała.

Dziś jej życie wygląda inaczej. U boku Blake'a Sheltona znalazła stabilizację, którą sama określa mianem "cudu".

Piotr Odoszewski wzruszył jurorów "Must Be The Music". Natalia Szroeder nie wyobraża sobie bez niego półfinałów Polsat Promocja