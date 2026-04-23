Kwartet smyczkowy Grupa MoCarta tworzą obecnie skrzypkowie Filip Jaślar i Michał Sikorski, altowiolista Paweł Kowaluk oraz wiolonczelista Bolesław Błaszczyk.

"Jesteśmy na przekór dostojnej powadze sal koncertowych, na przekór nużącej codzienności życia muzyków, na przekór zaprzysięgłym melomanom i na przekór fanom rocka, rapu czy muzyki pop, którzy boją się klasyki jak ognia. Traktujemy naszą Matkę Muzykę z żartobliwą ironią i jesteśmy pewni, że się nie obrazi" - mówił Artur Renion, pierwszy wiolonczelista grupy, który zginął w 2000 r. w wypadku samochodowym.

Grupa MoCarta z "przystojniejszą wersją"

Na najbliższych koncertach z programami "Ale kino!" i "Grupa MoCarta wśród Gwiazd" zabraknie Bolesława Błaszczyka.

"Nasz Bolesław po poddaniu się badaniom, został znienacka porwany przez Służbę Zdrowia. Interwencja i rekonwalescencja potrwają czas jakiś, dlatego Bolek przygotowuje na najbliższe koncerty swoją przystojniejszą wersję - Syna Mikołaja (Miko Blascello). Właśnie zrobiliśmy wspólnie pierwszą próbę i zapowiada się to bardzo obiecująco. Prosimy o niedokarmianie Błaszczyka Ojca podczas rekonwalescencji i nie zakochiwanie się od pierwszego wejrzenia w Błaszczyku Synu" - taki komunikat pojawił się na oficjalnym profilu zespołu.

Wspomniany Mikołaj Błaszczyk to wiolonczelista, multiinstrumentalista, kompozytor i producent. Był współzałożycielem zespołu Cello Brothers.

