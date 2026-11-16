Elon Musk i Grimes, otwiera się w nowym oknie mają razem troje dzieci - syna X Æ A-12, urodzonego w maju 2020 roku, Exa Dark Sideræl Muska, urodzonego przez surogatkę w grudniu 2021 roku oraz Techno Mechanicusa, znanego jako Tau, urodzonego pod koniec 2023 roku.

Przypomnijmy, że Elon Musk ma w sumie czternaścioro dzieci. Wspomnianą wyżej trójkę z Grimes. Z pierwszą żoną, Justine Wilson, miał ich siedmioro: Griffina Muska, Vivian Jennę Wilson, trojaczki Kai, Saxona i Damiana oraz zmarłego Alexandra. W 2021 Shivon Zilis urodziła Muskowi bliźniaki Stridera i Azure'a, a następnie dwóch kolejnych potomków: Arcadię i Seldona Lykurgusa. W lutym 2025 Ashley St. Clair ogłosiła, że też ma dziecko z Elonem (ur. jesienią 2024 roku) i ponoć była proszona, aby utrzymać to w tajemnicy.

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Wygląda na to, że Grimes zakochała się w zupełnym przeciwieństwie jej byłego męża - tak przynajmniej oceniają romantyczną relację fani artystki. Jak wiadomo, Elijah Weinkauf jest młodszy od Muska o 29 lat, zaś przyjaciele Grimes zgodnie potwierdzają, iż nowy obiekt westchnień wokalistki to zupełnie inny typ osobowości.

"Od kilku lat razem produkują i piszą piosenki. Zakochali się, pracując nad nowym albumem. On dosłownie pomógł jej odzyskać twórczy rytm" - ujawniła osoba z otoczenia pary na portalu X, który zdradził również, iż VADAKIN - bo takim pseudonimem artystycznym posługuje się na co dzień, tworząc muzykę elektroniczną - jest osobą spokojną, uczynną, dbającą, uważną i stabilną.

"Jest bardzo skromny i odnosi się do niej z szacunkiem, co stanowi całkowite przeciwieństwo mężczyzn, z którymi wcześniej się spotykała. Grimes czuje się w tym związku naprawdę dobrze" - podkreślił.

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W 2023 roku Grimes pozwała założyciela Tesli i SpaceX, walcząc o prawo do opieki nad dziećmi - jednocześnie przed sądami w Kalifornii i Teksasie. Sprawa przybrała na sile, gdy wokalistka wyznała, że przez aż pięć miesięcy była siłą odseparowana od jednego z potomków.

W sprawę swojego czasu zaangażowała się również matka Grimes, która w akcie desperacji opublikowała w sieci otwarty list do zięcia. Kobieta błagała Muska o wydanie paszportów i dokumentów dzieci, by mogły one pożegnać się ze swoją 93-letnią prababcią, przebywającą w hospicjum.

"Piszę tutaj, bo to jedyny sposób, by się z tobą skontaktować. Jak wiesz, moja 93-letnia matka jest obecnie w hospicjum. Jestem zaniepokojona, bo dowiedziałam się, że dzieci nie mogą przyjechać, gdyż nie wydajesz im potrzebnych dokumentów paszportowych" - pisała.

To jednak nie koniec nieporozumień byłego małżeństwa. 20 lutego zeszłego roku wokalistka wyjawiła w portalu X, że jedno z ich dzieci jest w "kryzysie medycznym". Nie wiadomo, co dokładnie miała wtedy na myśli.

"Proszę odpowiedzieć na temat kryzysu medycznego naszego dziecka. Przykro mi, że robię to publicznie, ale ignorowanie tej sytuacji nie jest już akceptowalne. Wymaga ona natychmiastowej uwagi. Jeśli nie chcesz ze mną rozmawiać, możesz wyznaczyć lub zatrudnić kogoś, kto może, abyśmy mogli kontynuować rozwiązywanie tego problemu. To pilne, Elon" - napisała.

W osobnym wpisie do internauty, który pytał o sytuację, Grimes wyjaśniła, że nie chce podawać szczegółów sytuacji i po prostu zależy jej na kontakcie z Muskiem. Ten miał w ogóle nie reagować na próby kontaktu z jej strony.

"Nie podaję żadnych szczegółów, ale nie odpowiada na SMS-y, połączenia ani e-maile i opuścił wszystkie spotkania, a nasze dziecko będzie cierpieć na dożywotnie upośledzenie, jeśli (Elon - red.) nie odpowie tak szybko, jak to możliwe. Potrzebuję, żeby odpowiedział, a jeśli muszę przy tym wywrzeć presję publiczną, to chyba właśnie to robię" - napisała.

Przypomnijmy, że po relacji z Elonem Muskiem piosenkarka spotykała się z włoskim muzykiem i DJ-em Mateo Milerim, znanym pod pseudonimem Anima. Ich związek trwał ponad rok, zaś para rozstała się ostatecznie w sierpniu 2025 roku.



