W Nowy Rok minęło dokładnie 20 lat od momentu, w którym grupa Blue Café na następczynię Tatiany Okupnik wybrała Dominikę Gawędę. Z okazji okrągłego jubileuszu zespół dowodzony przez Pawła Ruraka-Sokala planuje specjalną trasę "Blue Café Tribute: Marek Grechuta". Pierwszy koncert z piosenkami nieodżałowanego Marka Grechuty odbędzie się 29 marca w Bielsku-Białej - rodzinnym mieście Dominiki.

Wcześniej popularna formacja zaprezentowała teledysk do piosenki "Remedium". To kolejny utwór - po singlu "Inna" - zapowiadający nadchodzący album. W piosence "Inna" Dominika Gawęda sięgnęła do osobistych doświadczeń, bo w 2025 r. rozwiodła się z Maciejem Szczepanikiem z grupy Pectus. Teraz w nowym singlu opowiada o drodze do uzdrowienia.

Blue Café i Grażyna Szapołowska razem. "Chwila pauzy w tym szalonym świecie"

"Piosenka 'Remedium' ma dawać nadzieję. 'Remedium' to powrót 'do siebie', swoich wartości, wracanie do tego co najważniejsze. Czasem to obecność drugiego, bliskiego człowieka, który będzie wsparciem. W świecie, w którym szukamy uzdrowienia i poprawy swojej kondycji w rzeczach, które finalnie mają na nas destrukcyjny wpływ, warto się zastanowić, czy tym górnolotnie brzmiącym 'remedium' nie są 'zwykłe', niezwykłe sprawy, jak spacer w ciszy, uważność, obecność i chwila pauzy w tym szalonym świecie" - czytamy w opisie.

Zespół do teledysku zaprosił legendę polskiego kina Grażynę Szapołowską. Słynna aktorka po ponad 20 latach ponownie wystąpiła w klipie, wcześniej pojawiła się w teledysku "Mokre oczy" (2002) grupy Budka Suflera, co było sporą sensacją.

"Bardzo lubię pracować w teledysku, dlatego że to się opowiada jakąś historię w bardzo króciutkim czasie. I do tego jeszcze wszystko jest ilustrowane tą muzyką, która jest wspaniała, to jest piękna piosenka" - powiedziała Grażyna Szapołowska w programie "Co Za Tydzień".

Grażyna Szapołowska, Paweł Rurak-Sokal i Dominika Gawęda (Blue Café) materiały prasowe

"Ja odbieram to jako lekarstwo dla ludzi. O przyjaźni, o macierzyństwie, o anielskości, o tym, żeby wierzyć w siebie, żeby nie popadać w depresję, że zawsze na wszystko jest jakieś lekarstwo" - mówi uczestniczka wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami" (2025) o przesłaniu piosenki "Remedium".

Za teledysk odpowiada Pascal Pawliszewski, który pracował wcześniej z takimi wykonawcami, jak m.in. Viki Gabor (nominacja do Fryderyk za klip "Superhero"), Krzysztof Zalewski, Maryla Rodowicz, Cugowscy, Lady Pank, Roxie Węgiel, Ania Wyszkoni, Matt Dusk, Michał Bajor, Natalia i Paulina Przybysz, Krzysztof Cugowski, Małgorzata Ostrowska, Ania Dąbrowska, Izabela Trojanowska, Enej, Myslovitz i Alicja Janosz. Z Blue Café nakręcił już wcześniej kilka klipów ("Reflection", "Talk To Me Now" ft. La Graine, "Happy And Free" z Nickiem Sincklerem, "Niebo", "Nibylandia", "Inna").

Okładką singla "Remedium" jest obraz "Złote myśli" malarki Marii Puszki.

