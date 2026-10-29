Gracie Abrams, otwiera się w nowym oknie urodziła się w 1999 roku w Kalifornii. Młoda wokalistka już od najmłodszych lat miała okazję obcować ze światem show-biznesu, a branżę muzyczną zawojowała w lutym 2023 roku, kiedy to odbyła się premiera jej pierwszego krążka "Good Riddance". Potem było już tylko lepiej, a najlepszym tego podsumowaniem jest płyta "The Secret of Us", która wypromowała takie przeboje jak "Risk", "us." z Taylor Swift, otwiera się w nowym oknie, "Close To You" czy "That's So True" (z rozszerzonej wersji krążka).

"Here You Come, There You Go" promuje reedycję jej trzeciej płyty - "Daughter from Hell", której premiera została zaplanowana już na kolejny miesiąc.

Gracie Abrams: młoda artystka z wrażliwymi tekstami. Szybko usłyszał o niej cały świat

Gracie Abrams urodziła się w 1999 roku w Kalifornii. Od najmłodszych lat, za sprawą rodziny, była związana ze światem show-biznesu. Jej ojciec, J. J. Abrams, jest cenionym reżyserem (nakręcił m.in. "Star Trek", kilka filmów z serii "Star Wars" czy "Armageddon"), a matka, Katie McGrath, to producentka filmowa i telewizyjna.

Wokalistka wychowywana była przez rodziców związanych ze światem kina, lecz sama, już jako dziecko, wybrała zupełnie inną drogę. W wieku ośmiu lat zaczęła pisać pierwsze teksty utworów, a akompaniowała sobie na pianinie, które stało w jej domu rodzinnym. Największą pasją Gracie okazała się muzyka.

W 2017 roku na swoim Instagramie Gracie umieściła nagranie z fragmentem swojej oryginalnej piosenki, zatytułowanej "Close To You". Młoda wokalistka nie przypuszczała wówczas, że jej autorska kompozycja zostanie nagrana w prawdziwym studio nagraniowym i po latach ujrzy światło dzienne. Obecnie utworu można posłuchać na albumie "The Secret of Us", lecz słuchacze Abrams zmuszeni byli poczekać na pełną wersję przeboju kilka lat.

W 2019 roku, dzięki współpracy z wytwórnią Interscope Records, na rynku ukazał się debiutancki singiel Gracie Abrams, zatytułowany "Mean It". Od tego momentu artystka prężnie działała, aby jej muzyczna kariera nabrała rozpędu. W kolejnych latach wydała kilka EP-ek, aż wreszcie pod koniec 2022 roku w ręce słuchaczy oddany został singiel, który zapowiedział debiutancki album długogrający wokalistki.

W lutym 2023 roku odbyła się premiera pierwszego krążka Gracie Abrams, który nosi tytuł "Good Riddance". Od tego momentu popularność młodej gwiazdy zaczęła błyskawicznie rosnąć i coraz więcej ekspertów z branży zaczęło doceniać jej talent - zarówno wokalny, jak i tekściarski. Taylor Swift, uznawana za jedną z najpopularniejszych gwiazd popkultury, zaprosiła początkującą wokalistkę na swoją legendarną już trasę koncertową "The Eras Tour". W ten sposób o Gracie Abrams usłyszał niemalże cały świat.

Kontynuacja "Daughter from Hell" Gracie Abrams. Co planuje wokalistka?

Reedycja "Daughter from Hell", której premiera zaplanowana jest na 20 listopada br., będzie zawierać pięć nowych utworów (oprócz 16 piosenek z wersji podstawowej). W nowej edycji znalazły się takie piosenki jak "Love Letter" oraz "Out of Nowhere" (wcześniej dostępne jedynie jako bonusy do pobrania), a także utwór "Crazy Girl" dostępny wyłącznie na płycie winylowej.

"Dla mnie głównym motywem jest próba wiernego przedstawienia różnych wersji samej siebie w tej dekadzie życia, w której jedną nogą tkwi się jeszcze w przeszłości, a drugą - już w przyszłości" - powiedziała Abrams w wywiadzie dla magazynu "Rolling Stone".

Już w najbliższą sobotę, 31 października br. Abrams ponownie wystąpi jako gość muzyczny w programie "Saturday Night Live", a następnie ruszy w trasę koncertową "Look at My Life Tour", która rozpocznie się 2 grudnia w Denver.