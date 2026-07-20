Utwór "Piano Bar" pierwotnie miał swoją premierę w grudniu 2024 r., a teraz trafił do serwisów streamingowych. To kolejna z nowych piosenek Gosi Stępień, którymi planuje przypomnieć się szerszej publiczności.

"Przygotowuję kolejne utwory, a do jednego z nich planujemy już teledysk. Kolejna muzyczna historia właśnie się tworzy" - podkreśla wokalistka w mediach społecznościowych.

"Każda podróż ma swój cel. Moja prowadzi od jednej piosenki do kolejnej. Między dźwiękami, emocjami i historiami powstają utwory, które krok po kroku oddaję Wam" - dodaje w innym wpisie.

Gosia Stępień - co słychać u finalistki pierwszego "Idola"?

Autorami piosenki "Piano Bar" są Filip Siejka (muzyka) i Jacek Cygan (tekst). Utwór opowiada o miłosnym złudzeniu, o sytuacji, w której uczucie może być prawdziwe, ale jego obraz już niekoniecznie.

"Wszystkie moje piosenki, którymi będę się dzielić z wami, moimi słuchaczami, będą zgodne z moją emocjonalnością. Mam nadzieję, że i ten utwór przypadnie wam do gustu. Chcę stanąć na scenie z płytą w ręku i powiedzieć ludziom: 'to jestem ja, naprawdę'. To jest mój obowiązek wobec wszystkich, którzy pytają: 'czy nagrywasz? czy jeszcze śpiewasz?'. Ale przede wszystkim - wobec samej siebie" - podkreśla Gosia Stępień.

Wspomniany Jacek Cygan - jeden z najpopularniejszych autorów tekstów w Polsce - był jurorem czterech edycji "Idola" w Polsacie. To właśnie w tym programie skrzyżowały się drogi Cygana i Gosi Stępień, która w pierwszej odsłonie show zajęła ostatecznie czwarte miejsce. "Idol" był pierwszym programem tego typu wyłaniającym muzyczne talenty (nie licząc "Szansy na sukces", która ma nieco inną formułę).

Uczestników oceniali wówczas Elżbieta Zapendowska, Kuba Wojewódzki, Jacek Cygan i zmarły w 2015 r. Robert Leszczyński. W trzeciej edycji Wojewódzkiego zastępowali Maciej Maleńczuk i Marcin Prokop.

W 2017 r. Polsat zdecydował się reaktywować program - w jury pojawili się Elżbieta Zapendowska, Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Prowadzącym przez wszystkie pięć edycji był Maciej Rock.

W pierwszej edycji w finałowej dziesiątce znaleźli się kolejno: Alicja Janosz, Ewelina Flinta, Szymon Wydra, Gosia Stępień, Tomasz Makowiecki, Paweł Nowak, Patrycja Wódz, Ania Dąbrowska, Michael Zawitkowski i Jakub Rutnicki.

Na płycie z piosenkami z programu Gosia Stępień zaśpiewała "Star People" George'a Michaela. Dwa lata po "Idolu" wokalistka pojawiła się na festiwalu Sopot Top Trendy, gdzie wykonała piosenki "Czułość" i "Gdybyś kiedyś" - utwory napisane przez Jacka Cygana i Krzysztofa Herdzina. W 2008 r. przypomniała się numerem "Crosstown Traffic" na płycie "Hey Jimi", poświęconej twórczości Jimiego Hendriksa.