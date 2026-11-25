W 2002 roku Ich Troje było u szczytu popularności, a Michał Wiśniewski na festiwalu w Opolu poznał Violettę Villas. Rok później ukazały się "Walentynkowe hity", nad którymi pracowali razem. Jak wspominał wokalista w TVP, wiedział już wtedy, że artystka ma problemy finansowe. Współpraca przy albumie była formą wsparcia divy.

W domu w Lewinie Kłodzkim Villas przygarniała psy i koty. Z czasem było ich tyle, że opieka nad nimi przerosła jej możliwości. W 2004 roku zapadła decyzja o odebraniu zwierząt. Wiśniewski uważa, że zdecydowano się na to zbyt późno. Jak mówił, Villas bardzo je kochała, ale sama też widziała, że nie daje sobie rady.

"Ja jej dałem tony karmy, ale wbrew pozorom tym samym przedłużałem tylko jej gehennę" - przyznał. Miał też żal o to, jak traktowano piosenkarkę w ostatnich latach życia. W jego ocenie wciąż chętnie zapraszano ją do wywiadów, ale kiedy potrzebowała wsparcia, zostawała ze swoimi problemami sama.

Film o Violetcie Villas trafi do kin przed rocznicą jej śmierci

Villas zmarła 5 grudnia 2011 roku w Lewinie Kłodzkim. Miała 73 lata. Wiśniewski, choć w rozmowie wracał do trudnych wspomnień, na koniec powiedział, jak sam chce ją pamiętać: "Do samego końca miałem ją za kogoś absolutnie wielkiego".

Kilka dni przed 15. rocznicą śmierci artystki, 27 listopada, do kin wejdzie film "Violetta Villas" w reżyserii Karoliny Bielawskiej. Wokalistkę zagrała Sandra Drzymalska. Jej historię, od występów w Paryżu i Las Vegas po trudniejsze lata, film opowiada z perspektywy syna piosenkarki, Krzysztofa Gospodarka.