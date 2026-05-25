Góralska komunia u Sebastiana Karpiela‑Bułecki. Kwoty za stroje i przyjęcie robią wrażenie

Lider Zakopower, Sebastian Karpiel-Bułecka zamieścił na swoim Instagramie krótkie wideo z kościoła pw. św. Kazimierza Królewicza w Kościelisku. Widać na nim procesję dzieci w tradycyjnych góralskich strojach, przy akompaniamencie kapeli i w otoczeniu licznie zgromadzonej rodziny oraz mieszkańców Podhala.

Nagranie spotkało się z ciepłym przyjęciem obserwatorów, którzy chwalili przywiązanie do regionu i podhalańskich zwyczajów. Muzyk mimo domysłów internautów zapewniał, że to nie jego pociecha przystępowała do komunii. Jego małżonka, Paulina Krupińska poinformowała, że ich syna, Jędrzeja komunia czeka dopiero za rok.

Ile kosztuje komunia po góralsku?

Jak zauważa "Tygodnik Podhalański", sama oprawa w tradycyjnym stylu to wyraźny wydatek. Podstawowe elementy takie jak strój i obuwie to około 650 zł. Najwięcej kosztuje biała szata, alba - to wydatek rzędu 300 zł, a wypożyczenie tradycyjnego stroju góralskiego około 350 zł. W wielu podhalańskich parafiach dzieci przystępują do Pierwszej Komunii właśnie w tradycyjnych strojach, co z jednej strony podkreśla lokalną tożsamość, ale z drugiej podbija rachunek.

Restauracja, tort i składka kościelna

Do stroju dochodzą koszty przyjęcia. W restauracjach na Podhalu ceny komunijnego menu zaczynają się od około 225 zł za osobę, przy czym w tej kwocie zwykle uwzględniony jest już tort. Ostateczny rachunek zależy oczywiście od liczby gości, ale przy większych rodzinach suma szybko idzie w górę.

Rodzice muszą liczyć się także ze składką kościelną - w omawianym przypadku to około 500 zł. Z tej kwoty pokrywa się fotografa, kwiaty, dekorację kościoła i dar ołtarza, czyli elementy, które w praktyce stały się standardem podczas komunijnych uroczystości.

Komunia na Podhalu a reszta Polski

Opisane przez "Tygodnik Podhalański" kwoty pokazują, że góralska komunia bywa wydarzeniem równie kosztownym jak w innych regionach kraju, choć akcent przesunięty jest bardziej na tradycyjną oprawę niż na wystawne atrakcje. Ogólnopolskie wyliczenia wskazują, że w 2026 roku koszt "talerzyka" na komunijnym obiedzie to zwykle 180-350 zł za osobę, a stroje, dodatki i dekoracje kościoła generują kolejne tysiące złotych.

