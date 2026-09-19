Claire Mercuri, rzeczniczka Billy'ego Joela, wydała komunikat, w którym potwierdziła, że piosenkarz żyje i pozostaje z nią w kontakcie: "Billy żyje. Właśnie korespondowałam z nim mailowo".
Google usunął błędną datę z wyników wyszukiwania. Firma zaznaczyła, że wpis nie był świadomie wprowadzoną zmianą po stronie serwisu, a na zawartość paneli informacyjnych mogą wpłynąć manipulacje w publicznie dostępnych źródłach danych: "Problem został rozwiązany i nie było to celowe działanie Google. Kiedy ktoś manipuluje przy źródłach informacji, może to wpłynąć na wyniki wyszukiwania".
Zobacz również:
Ostatnie miesiące to pasmo problemów zdrowotnych
Fałszywy komunikat był szczególnie alarmujący dla fanów, ponieważ artysta niedawno publicznie opowiedział o leczeniu poważnej choroby neurologicznej. U Joela zdiagnozowano wodogłowie normotensyjne - schorzenie związane z gromadzeniem się płynu mózgowo-rdzeniowego i jego naciskiem na mózg. Muzyk odczuwał m.in. problemy z równowagą, pamięcią oraz codziennym funkcjonowaniem.
W rozmowie dla kanału "Billy Joel Channel" w SiriusXM ujawnił, że lekarze wszczepili mu zastawkę odprowadzającą nadmiar płynu. Początkowo miał obawy przed zabiegiem, lecz ostatecznie zdecydował się na operację: "Przeczytałem o tym i zrozumiałem, że może poprawić moją równowagę i pamięć. Nie chcę stracić rozumu. Trudno stwierdzić, co jest kwestią wieku, a co objawem choroby, więc zgodziłem się na operację. Wszczepiono mi zastawkę do mózgu i rzeczywiście poczułem poprawę".
Lekarze zalecili przerwę
Po zabiegu Joel mówił o poprawie pamięci, równowagi i sprawności. Lekarze zalecili mu jednak zrezygnowanie z występów na żywo. Według artysty hałas i obciążenie związane z wykonywaniem rockowej muzyki mogły negatywnie oddziaływać na jego układ nerwowy: "Lekarze wyjaśnili mi, że przez charakter mojej pracy, czyli granie bardzo głośnej muzyki rockowej, każdy koncert był dla mojego mózgu czymś w rodzaju wstrząśnienia. Mogło to prowadzić do uszkodzeń nerwów i utraty kolejnych komórek mózgowych. Wtedy dotarło do mnie, że powinienem na jakiś czas przestać koncertować".