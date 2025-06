"Ten utwór to muzyczny manifest uważności - opowieść o potrzebie odnalezienia wewnętrznego spokoju, dystansu do codzienności i wdzięczności za to, co naprawdę ważne. To subtelne przypomnienie, że piękno tkwi w prostych chwilach, które warto dostrzegać i celebrować" - czytamy w opisie piosenki.