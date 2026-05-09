Zespół Golec uOrkiestra, uznawany za czołowego przedstawiciela muzyki folkowej w Polsce, 8 maja oddał w ręce fanów nowy utwór. "Masz jak ja" to poruszająca i pełna emocji opowieść o związku, w którym porozumienie dusz jest w stanie przezwyciężyć nawet największe dystanse. "To piosenka o bliskości, która nie potrzebuje wielu słów, by wybrzmieć prawdziwie" - można było przeczytać w zapowiedzi kompozycji.

Golec uOrkiestra z nową, wyjątkową piosenką. To prezent na 25. rocznicę ślubu!

Tekst do utworu "Masz jak ja" stworzył Michał Zabłocki, który współpracował wcześniej z zespołem m.in. przy piosence "Lawina". Muzyką tradycyjnie zajął się Łukasz Golec, a także Bartek Marszałek i Piotr Zborowski. Wspólnie muzycy stworzyli melodię opartą na charakterystycznym dla Golec uOrkiestry brzmieniu, łączącym pop, folk i elementy tradycji góralskiej.

Piosenka jest wyjątkową pozycją w dyskografii zespołu - to osobisty prezent Łukasza i jego ukochanej żony Edyty, która również gra w Golec uOrkiestrze. Para w ubiegłym roku obchodziła bowiem 25-lecie swojego małżeństwa, a jubileusz postanowiła świętować w iście muzyczny sposób. Artyści podkreślają, że ten szczególny utwór to nic innego, jak "muzyczny hołd dla miłości, która potrafi przetrwać wszystko".

Teledysk do piosenki "Masz jak ja" pokazuje wielką miłość Edyty i Łukasza Golców

Swoją dojrzałą, świadomą i opartą na wzajemnych pasjach oraz zrozumieniu miłość Edyta i Łukasz pokazali nie tylko za sprawą słów nowej piosenki. Do "Masz jak ja" powstał także specjalny klip, w którym wystąpiło małżeństwo. W teledysku Golcowie wspólnie przechadzają się ulicami miasta, randkują, a na koniec oglądają romantyczne kadry ze swojego wesela, wspominając dawne czasy.

"Świeżość i lekkość, bardzo przyjemny utwór, zarówno dla oczu, jak i uszu. Jak zawsze dopracowany w każdym szczególe i nie ma tu miejsca na bylejakość", "Brawo Wy!", "Ale przepięknie", "Sympatyczny utwór 'Masz jak ja', dobre tempo, bogaty aranż, a do tego jak zawsze golcowy styl oraz wokal pani Edyty" - czytamy w komentarzach fanów pod teledyskiem na YouTube.

Historia miłości Edyty i Łukasza Golców. Muzycy są małżeństwem od 25 lat!

Edyta i Łukasz Golcowie są małżeństwem od 25 lat. Poznali się w bardzo młodym wieku, gdy uczęszczali razem do szkoły muzycznej w Bielsku-Białej i występowali w zespole ludowym "Wierchy". Łukasz uchodził wówczas za podrywacza, lecz zakochał się po uszy w blondwłosej piękności noszącej charakterystyczne swetry. To o niej napisał tekst hitu "Słodycze", w którym śpiewa, że "jest jak paczka cukierków w tym swoim przyciasnym sweterku". Edyta pierwotnie w ogóle nie chciała utrzymywać kontaktu ze swoim późniejszym mężem, lecz to nie przeszkodziło mu w dalszych zalotach.

W pewnym momencie Łukasz Golec wyjechał do Niemiec, przez co jego kontakt z Edytą urwał się na wiele miesięcy. Młoda instrumentalistka uznała wówczas, że zakochany w niej muzyk jest nieodpowiedzialny i w ogóle nie zależy mu na rozwijającej się relacji. Okazało się jednak, że ten nieustannie pisał do niej listy z podróży, które wysyłał na szkolny adres.

"Przez pół roku się nie odzywał. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że to jest jednak kobieciarz i ma tę niefajną stronę, że lubi tylko pościemniać dziewczynie i ją zostawić" - wspominała tamten czas Edyta, w rozmowie z "Party".

Z czasem instrumentalistka zdecydowała się związać z Łukaszem. Oboje zamieszkali w tym samym akademiku w Katowicach, a po kilku latach - gdy Łukasz zrezygnował ze studenckich imprez i postanowił się ustatkować - wzięli ślub. "Do głowy nam nie przyszło, aby żyć bez sakramentu małżeństwa, czy zamieszkać razem przed ślubem. Dziś nam łatwiej, bo możemy mieszkać tu, gdzie się wychowywaliśmy, daleko od tego 'wielkiego świata', w którym łatwo się zapomnieć" - opowiadał Łukasz.

Po ślubie gwiazdorska para wybudowała wspólnie dom w Łodygowicach pod Żywcem, gdzie mogli odpoczywać od zgiełku dużego miasta i w spokoju powiększać swoją rodzinę. Dziś Edyta i Łukasz są szczęśliwymi rodzicami trójki dzieci: Bartka, Antoniny oraz Piotra. Swoje pociechy wychowują w duchu tradycji oraz kultury muzycznej.

Celebryci stanowią wzór dla wielu par. Jak sami mówią, ich związek opiera się na wzajemnym zaufaniu i wsparciu. "Nie dajemy sobie powodów do zazdrości" - wyznała żona Łukasza w rozmowie z Pomponikiem.

