Łukasz Golec to jeden z najsłynniejszych muzyków popowych i jazzowych, a także trębacz i wokalista, któremu popularność przyniósł zespół Golec uOrkiestra. Grupę założył wraz ze swoim bratem bliźniakiem - Pawłem Golcem - w 1998 r. Od tamtej pory rodzeństwo stara się swoją twórczością promować folkowe brzmienia prosto z Karpat. Wśród ich największych hitów można znaleźć utwory, takie jak "Crazy Is My Life", "Ściernisco", "Pędzą konie" czy "Lornetka".

Prywatnie Łukasz od wielu lat spełnia się w roli kochającego ojca oraz męża. Dokładnie 26 lat temu poślubił Edytę Golec, która wspomaga jego oraz brata w zespole Golec uOrkiestra, grając na altówce i śpiewając.

Historia miłości Edyty i Łukasza Golców. Jak para muzyków się poznała?

Historia miłości Edyty i Łukasza zaczęła się dosyć chwiejnie - para poznała się w bardzo młodym wieku, gdy uczęszczali razem do szkoły muzycznej w Bielsku-Białej, a słynny bliźniak uchodził wtedy za podrywacza. Po uszy zakochał się jednak w blondwłosej piękności noszącej charakterystyczne swetry. To o niej napisał tekst hitu "Słodycze", w którym śpiewa, że "jest jak paczka cukierków w tym swoim przyciasnym sweterku".

Edyta początkowo nie była zainteresowana związkiem z Łukaszem, a gdy ten wyjechał do Niemiec uznała, że w ogóle nie zależy mu na relacji. Po czasie okazało się, że muzyk nieustannie pisał do niej listy z podróży, które wysyłał na szkolny adres. Wokalistka wreszcie zapałała uczuciem do Golca, oboje zamieszkali w tym samym akademiku w Katowicach - ona studiowała w klasie altówki, a on na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej - lecz wciąż martwił ją imprezowy tryb życia Łukasza. Po postawionym ultimatum góral zrezygnował z zabaw do rana i ustatkował się, a po kilku latach para stanęła razem na ślubnym kobiercu.

W 2000 r. powiedzieli sobie sakramentalne "tak", a później wybudowali dom w Łodygowicach pod Żywcem, gdzie mogli odpoczywać od zgiełku dużego miasta i w spokoju powiększać swoją rodzinę. Dziś Edyta i Łukasz są szczęśliwymi rodzicami trójki dzieci: Bartka, Antoniny oraz Piotra. Swoje pociechy wychowują w duchu tradycji oraz kultury muzycznej.

Golcowie mogą pochwalić się długim stażem. Jaki jest ich przepis na szczęśliwe małżeństwo?

Mimo ogromnej miłości, którą darzą się wzajemnie Łukasz i Edyta, w mediach nieustannie pojawiają się plotki na temat konfliktów w ich relacji. Spora część Polaków zastanawia się, jak w niełatwym świecie show-biznesu Golcom udaje się utrzymać tak długi i szczęśliwy staż małżeński. "Pochodzimy z takich domów, gdzie jak jest problem, to się go rozwiązuje. Nie wymienia się partnera ani partnerki. Walczymy do końca" - zdradziła instrumentalistka w jednym z wywiadów.

Edyta i Łukasz Golcowie obchodzą 26. rocznicę ślubu! Do sieci trafiło archiwalne nagranie z ceremonii w kościele

Edyta i Łukasz obchodzą właśnie 26. rocznicę swojego ślubu. Z tej okazji na oficjalnym profilu zespołu Golec uOrkiestra w mediach społecznościowych pojawiło się poruszające wideo sprzed lat. Na nagraniu widzimy tradycyjną, góralską ceremonię zaślubin, w której udział wzięli młodzi zakochani. "26 lat razem i… wszystko jasne! Skąd się biorą uOrkiestrowe piosenki o miłości? No właśnie stąd!" - czytamy w opisie wideo.

"Pani Edyta wygląda cały czas tak pięknie, jak w tamtym dniu. Wszystkiego dobrego dla Was", "Najpiękniejszy przykład dla innych - można mieć wszystko, być lubianym i kochać całym sercem!", "Bosz, pamiętam ten czas! Najlepszości", "Gratuluję i życzę kolejnych wspaniałych lat w miłości", "Piękni byliście i jesteście", "Niech wam się darzy, kochani", "Dużo miłości!" - piszą poruszeni fani.

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W wyjątkowym dniu Edyta postanowiła także podzielić się z odbiorcami wspólnym zdjęciem z ukochanym mężem i napisała: "Właśnie z tej wieżyczki zabrał mnie mój rycerz na białym koniu 26 lat temu". Na fotografii widzimy, jak para spędza czas na wycieczce w zamku.