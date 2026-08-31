Tegoroczna edycja Fajer Festiwalu trwała trzy dni - od 28 do 30 sierpnia - i po raz pierwszy odbyła się w nowej lokalizacji: na promenadzie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Wydarzenie łączyło nowoczesną elektronikę i hip hop.

Głównymi gwiazdami byli Alan Walker (norweski producent i DJ znany z takich przebojów, jak m.in. "Faded", "Alone" czy "Sing Me to Sleep"), Bedoes 2115 (jeden z najpopularniejszych polskich raperów) oraz pochodzący z Francji DJ Snake, dwukrotnie nominowany do Grammy, od 2014 r. regularnie pojawiający się na liście Top 100 "DJ Magazine" (40. miejsce w 2025 r.).

W Chorzowie wystąpili również m.in. Kuqe 2115, Louis Villain, MIÜ, PRO8L3M, Zalia, Dimension, Bletka i Nita. W niedzielę zgodnie z planem zaprezentowali się KUNGS, Bambi, Kizo, Mery Spolsky, Netsky i ReTo.

DJ Snake w ostatniej chwili nie pojawił się w Chorzowie. Jest reakcja organizatorów

Na zakończenie trzydniowego festiwalu miał się pojawić DJ Snake, jednak ten w ostatniej chwili nie pojawił się na scenie, a jego występ został odwołany. Organizatorzy przekazali, że wszystko było przygotowane, a nieobecność Francuza była od nich niezależna.

"Bardzo Was za to przepraszamy. W związku z zaistniałą sytuacją, zwrot pieniędzy za zakupione bilety na dzień 30 sierpnia w pełnej kwocie oraz część kwoty pakietu dwu (1/2) i trzydniowego (1/3), nastąpi automatycznie za pośrednictwem bileterii Eventim do 14 dni roboczych. Nie musicie podejmować żadnych kroków - pieniądze pojawią się na Waszych kontach w wymienionym terminie" - czytamy w komunikacie od DM Agency.

DJ Snake nie skomentował w żaden sposób odwołania swojego występu w Chorzowie. W niedzielne popołudnie w jego mediach społecznościowych znalazł się wpis poświęcony ofiarom pożarów w Algierii (jego rodzice pochodzą z tego afrykańskiego kraju, on sam urodził się już w Paryżu). Północno-wschodnia część państwa od kilku dni pustoszona jest przez żywioł - zginęło co najmniej 12 osób, liczba rannych idzie już w dziesiątki. Władze ogłosiły żałobę narodową.

"Jeśli możecie, przekażcie wpłatę i pomóżcie potrzebującym. Każda wpłata ma znaczenie" - napisał Francuz, dodając hasztag #prayforalgeria (modlitwa za Algierię).