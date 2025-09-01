Girlsband Fifth Harmony został uformowany w programie "X-Factor". Wokalistki formacji rozpoczęły swoją globalną karierę w 2012 roku, biorąc udział w przesłuchaniach do amerykańskiej wersji programu. Zespół prężnie działał w latach 2012-2018 i to właśnie wtedy wypromował wiele hitów - między innymi "Worth It", "Work from Home" czy "That's My Girl". Pierwsza girlsband opuściła Camila Cabello, zaś po niej piosenkarki jeszcze jakiś czas tworzyły jako grupa.

Po oficjalnym, niespodziewanym rozpadzie Fifth Harmony w 2018 roku każda z członkiń postanowiła kontynuować karierę muzyczną jako solowa artystka. W kuluarach mówiło się nawet, iż wokalistki przestały się dogadywać na stopie prywatnej - potwierdzały to instagramowe posty fanów, którzy dopatrywali się wzajemnych internetowych uszczypliwości w girlsbandzie.

Grupa Fifth Harmony powróciła na koncercie Jonas Brothers. "Ciężko się je ogląda"

Fani Fifth Harmony przeczuwali, że coś jest na rzeczy. Kilka dni temu formacja po raz pierwszy od siedmiu lat opublikowała wpis na platformie X. Piosenkarki zaskoczyły wiadomością: "#FifthHarmonyFollowSpree", czym wzbudziły niemałe zainteresowanie swoich wiernych słuchaczy. Jak się okazuje, nie na darmo.

Jonas Brothers zagrali 31 sierpnia br. w Dallas, jednak ucieszyli nie tylko swoich fanów. Normani, Ally Brooke, Dinah Jane i Lauren Jauregui z Fifth Harmony powróciły i wykonały razem kilka utworów ze swojej zespołowej dyskografii. Ponadto grupa zadebiutowała w mediach społecznościowych nowym logiem, które tylko podsyciło spekulacje fanów odnośnie możliwego powrotu girlsbandu na rynek muzyczny.

"Tego nie było w moim bingo na 2025 rok", "Brakuje tylko jednej", "A gdzie Camila? Jestem zawiedziona", "To najgorszy powrót w historii, publiczność zamiast krzyczeć to ogłuchła", "Czekałam na to latami", "Fifth Harmony powracają! Moje wewnętrzne dziecko krzyczy z radości", "Ciężko się je ogląda, nie mają żadnej harmonii", "Czyli już się pogodziły? Siedem lat może wiele zmienić" - piszą internauci na platformie X.

