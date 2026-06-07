Giganci polskiej sceny łączą siły. "To jeden z najbardziej szalonych ruchów w karierze Dawida"

Chorzowski koncert od początku miał rozmach, do którego Dawid Podsiadło zdążył już przyzwyczaić swoją publiczność. Tym razem skala przedsięwzięcia była jednak szczególna. Na Stadionie Śląskim zgromadziło się około 90 tysięcy widzów, a organizatorzy wykorzystali technologię świetlnych opasek, znaną dotychczas głównie z największych światowych tras koncertowych.

Jednym z najbardziej pamiętnych momentów wieczoru okazało się wspólne odśpiewanie "Sto lat" dla tenisistki Mai Chwalińskiej. Wykonane przez dziesiątki tysięcy osób życzenia szybko stały się jednym z najgłośniej komentowanych fragmentów wydarzenia.

Na scenie pojawili się również goście. Do Podsiadły dołączył Artur Rojek, z którym wykonał "Chłopców" oraz "Długość dźwięku samotności". Obaj artyści wrócili tym samym do repertuaru prezentowanego podczas ubiegłorocznej ZORZY. Publiczność zobaczyła także Krzyk Mody, finalistów programu FNOMN stworzonego z myślą o promowaniu nowych talentów.

Najważniejsze ogłoszenie przyszło pod koniec koncertu

Choć sam występ obfitował w efektowne momenty, najwięcej emocji wzbudziła zapowiedź dotycząca przyszłości. Po wspólnym pojawieniu się na scenie Dawid Podsiadło i Sobel potwierdzili, że pracują nad wspólnym materiałem. Album będzie pierwszym projektem ujawnionym w ramach ZORZY 2027.

To pierwsza tak duża artystyczna współpraca obu wykonawców. W przypadku festiwalu nie jest to przypadek. Od początku jego ideą było tworzenie przedsięwzięć przygotowywanych wyłącznie na potrzeby wydarzenia. Zamiast gotowych koncertów i powtarzalnych składów organizatorzy stawiają na jednorazowe spotkania artystów oraz projekty, których nie można zobaczyć w żadnym innym miejscu.

Pierwsza odsłona ZORZY przyciągnęła blisko 400 tysięcy uczestników w sześciu miastach, stając się jednym z największych wydarzeń muzycznych w Polsce.

Dawid Podsiadło o Soblu: Bardzo mnie inspiruje

Dawid Podsiadło przyznał, że pomysł wspólnej płyty nie pojawił się nagle.

"Od kilku lat myślałem, że jeśli miałbym stworzyć materiał z przedstawicielem młodszego pokolenia, chciałbym zrobić to właśnie z Soblem. Zachwyca mnie jego muzykalność, pewność siebie, charyzma i podejście do muzyki. Bardzo mnie inspiruje. Nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy tworzyć utwory, którymi później podzielimy się z publicznością podczas ZORZY 2027" - powiedział artysta.

Sobel nie ukrywał z kolei, że propozycja była dla niego dużym wyróżnieniem.

"To jeden z najbardziej szalonych ruchów w karierze Dawida i dlatego tak bardzo mnie cieszy. Od lat obserwuję jego drogę artystyczną. Zastanawiałem się, czy kiedyś uda nam się zrobić coś razem. Chciałbym wykorzystać ten potencjał tak, żeby stworzyć album, który zostanie z ludźmi na lata" - podkreślił.

Raper wspomniał również wiadomość, którą otrzymał od Podsiadły po wydaniu albumu "W ZWIĄZKU Z MUZYKĄ".

"To jedna z tych osób, które doskonale wiedzą, ile wysiłku trzeba włożyć, by stworzyć ponadczasową płytę. Dawid, wybacz mi szczerość, ale naprawdę czeka nas mnóstwo pracy" - dodał ze śmiechem.

Dawid i Sobel otworzą każdy festiwalowy weekend

Organizatorzy zdradzili już pierwsze szczegóły dotyczące przyszłorocznego programu. Projekt Dawid x Sobel będzie prezentowany podczas wszystkich piątkowych odsłon festiwalu. To jednak nie koniec niespodzianek. Podsiadło zapowiedział, że podobnie jak podczas poprzedniej edycji pojawi się również w soboty. Nazwisko drugiego artysty pozostaje na razie tajemnicą.

Sześć miast na trasie ZORZY 2027

Przyszłoroczna edycja wydarzenia ponownie odwiedzi sześć polskich miast.

Festiwal rozpocznie się 4 i 5 czerwca w Krakowie na lotnisku Rakowice-Czyżyny. Następnie zawita do Wrocławia (25-26 czerwca), Poznania (16-17 lipca), Warszawy (30-31 lipca), Gdańska (13-14 sierpnia) oraz Katowic (27-28 sierpnia).

Podobnie jak w przypadku pierwszej edycji, partnerem tytularnym i mecenasem przedsięwzięcia pozostaje T-Mobile.

Sprzedaż biletów na ZORZĘ 2027

Sprzedaż wejściówek została podzielona na kilka etapów. Pierwsza przedsprzedaż rusza 7 czerwca o godz. 12:00 na platformie eBilet. Skorzystają z niej osoby zapisane do newslettera Dawida Podsiadły oraz uczestnicy poprzedniej edycji festiwalu.

Ten etap potrwa do 30 czerwca lub do wyczerpania dostępnej puli.

Druga tura rozpocznie się 1 lipca i będzie przeznaczona dla użytkowników Allegro Smart!. Potrwa do 3 lipca lub do momentu sprzedaży wszystkich biletów przeznaczonych na tę pulę. Otwarta sprzedaż dla wszystkich zainteresowanych została zaplanowana na jesień.





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