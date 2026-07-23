George Michael i Elton John to niekwestionowane legendy estrady. W latach 80. nie tylko walczyli o pierwsze miejsca list przebojów z hitami "Careless Whisper" oraz "I'm Still Standing", lecz także przyjaźnili się. W 1985 r. wspólnie wystąpili na koncercie charytatywnym Live Aid, którego transmisję oglądało około 1,5 miliarda ludzi na całym świecie i dzięki któremu zebrano ponad 140 milionów dolarów na pomoc humanitarną. Zaśpiewali wówczas w duecie "Don't Let The Sun Go Down On Me", a kilka lat później koncertowa wersja tej piosenki została wydana i trafiła na szczyty radiowych notowań. Stała się tym samym jednym z najbardziej znanych duetów w historii muzyki rozrywkowej.

George Michael i Elton John nagrali duet, który nigdy nie ujrzał światła dziennego. Po 30 latach doczeka się premiery?

Choć fani pokochali muzyczny duet George'a Michaela i Eltona Johna, artyści nie wydali wspólnie żadnej innej piosenki. W niedawnej rozmowie z dziennikiem "The Sun" były menedżer wokalisty Wham!, Andros Georgiou, zdradził jednak, że gwiazdorzy wkroczyli jeszcze raz razem do studia. W latach 90. Michael zaprosił bowiem Johna do współpracy nad utworem "This Kind Of Love", który ostatecznie nigdy nie ujrzał światła dziennego.

Okazuje się, że obaj wokaliści zarejestrowali swoje partie wokalne, lecz cała kompozycja nie została wówczas ukończona. Były menedżer podkreśla, że do dziś dysponuje oboma nagraniami i myślał o połączeniu ich w całość.

"Elton przyszedł nagrać utwór zatytułowany 'This Kind Of Love'. Mam nagrany wokal George'a i mam nagrany wokal Eltona. Marzę o tym, żeby dokończyć ten utwór" - wyznał.

Nieukończony duet legend może zostać wydany. Były menedżer George'a Michaela potrzebuje tylko jednej zgody

Aby wydanie piosenki po ponad 30 latach mogło dojść do skutku Georgiou potrzebuje jednej rzeczy - aprobaty Eltona Johna. Mężczyzna jest jednak przekonany, że powrót do pracy nad kawałkiem ucieszyłby legendarnego muzyka. "Musiałbym poprosić Eltona o zgodę na połączenie tych wokali. Jestem pewien, że się zgodzi, bo był zachwycony tą piosenką i od zawsze był wielkim zwolennikiem George'a" - powiedział były menedżer.

Andros Georgiou poruszył temat niewydanego duetu George'a Michaela i Eltona Johna przy okazji promocji filmu "Trojan Souls", opowiadającego z kolei historię niewydanego albumu nieodżałowanego wokalisty Wham! z 1993 r. Na płycie mieli gościć artyści, tacy jak Stevie Wonder, Seal czy Aretha Franklin, a premiera nie doszła do skutku przez konflikt Michaela z wytwórnią.

Elton John wielokrotnie wspominał na scenie nieodżałowanego George'a Michaela

Elton John po śmierci George'a Michaela wielokrotnie wspominał go i oddawał mu hołd swoimi występami. W wywiadach mówił o nim jako o jednym z najwybitniejszych brytyjskich autorów piosenek i wokalistów. W dniu 60. urodzin Michaela oddał mu cześć występem na Glastonbury 2023, śpiewając słynny duet "Don't Let The Sun Go Down On Me".