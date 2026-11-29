Utwór "Last Christmas" miał premierę 3 grudnia 1984 r., ale piosenka powstała znacznie wcześniej. George Michael, wokalista duetu Wham!, stworzył ponadczasowy hit w lutym 1984 r. w swojej sypialni w rodzinnym domu, kiedy razem z drugim muzykiem grupy, Andrew Ridgeleyem, odwiedzał rodziców.

To właśnie tam George Michael zagrał koledze melodię wstępu i refrenu. Później Andrew Ridgeley - który oglądał telewizję w salonie, gdy Michael zajmował się pisaniem - nazwał tę chwilę "momentem zachwytu", kiedy zorientował się, co stworzył wokalista.

"Last Christmas" Wham! - nieśmiertelny przebój świąteczny

Tekst opowiada historię odrzuconego miłosnego uczucia, a złamanemu sercu towarzyszyły święta Bożego Narodzenia. Do studia George Michael wszedł w wakacje, dopuszczając jedynie inżyniera Chrisa Portera, który zaczął współpracować z Wham! przy ich debiucie, oraz dwóch asystentów. Choć na zewnątrz panowało lato, panowie przyozdobili studio łańcuchami i choinkowymi lampkami.

Świąteczną atmosferę zapewnił nakręcony w Szwajcarii kultowy teledysk. Główną rolę obok Michaela i Andrew Ridgeleya zagrała 28-letnia wówczas modelka Kathy Hill. Wystąpili również przyjaciele muzyków, w tym m.in. wspierające Wham! w chórkach Pepsi & Shirlie oraz basista grupy Spandau Ballet Martin Kemp, przyszły mąż Shirlie Holliman, która wcześniej spotykała się z Andrew Ridgeleyem.

"To było bardzo zabawne i bardzo naturalne. To nie było ustawiane - po prostu grupa przyjaciół dobrze się bawiła. W tym tkwi magia" - wspominała Kathy Hill po latach, dodając, że podczas słynnej sceny przy stole wszyscy (poza George'em Michaelem), byli nietrzeźwi.

Kathy Hill od nastoletnich lat prowadzi karierę modelki, jednak klip do "Last Christmas" to jedyny teledysk, w którym zagrała.

Zdjęcia nakręcono w alpejskim kurorcie Saas-Fee, który w grudniu od lat przyciąga fanów z całego świata. Jedną z atrakcji w świątecznym okresie są piesze wycieczki śladem Wham!, podczas których odwiedzane są miejsca związane z powstawaniem teledysku. Dodajmy, że klip "Last Christmas" ma już ponad 1,1 miliarda odsłon.

W momencie premiery piosenka dotarła do 2. miejsca brytyjskiej listy przebojów (na szczycie zameldował się wówczas utwór "Do They Know It's Christmas?", nagrany przez wielkie gwiazdy, w tym także George'a Michaela, pod szyldem Band Aid). Na triumf piosenka Wham! czekała aż do 1 stycznia 2021 r. Brytyjski odpowiednik ZAiKS-u wyliczył, że "Last Christmas" generuje 300 tysięcy funtów tantiem rocznie (blisko 1,6 mln zł).

"Christmas Party" w Polsacie. Kto wystąpi?

Dodajmy, że 12 grudnia we Wrocławiu odbędzie się transmitowany na żywo od godz. 19:55 koncert "Christmas Party - świąteczna lista przebojów". Na scenie pojawią się m.in. Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Kuba Badach, Wiktor Waligóra, Igor Herbut, Cleo, Roxie Węgiel, Marcin Maciejczak, Patricia Kazadi i zespół Afromental.

Wybierz najpiękniejszą piosenkę świąteczną "Jingle Bells" "Pada śnieg" "All I Want for Christmas Is You" "Jingle Bell Rock" "Z kopyta kulig rwie" "Last Christmas (Kolęda dwóch serc)" "Feliz Navidad" "Santa Claus Is Coming to Town" "Dzień jeden w roku" "White Christmas" Zagłosuj

O wyjątkową oprawę zadba Grott Orkiestra. Zobaczymy też reprezentantów tętniącej życiem wrocławskiej sceny musicalowej: utalentowany Zespół Dziecięcy Młodzieżowej Akademii Musicalowej, pełen pasji Chór Studium Musicalowego Capitol oraz charyzmatyczny Wroclove Musical Choir.

Koncert poprowadzą Agnieszka Hyży i Olek Sikora. "Boże Narodzenie to nie tylko prezenty, dekoracje i pięknie nakryty stół. To przede wszystkim ludzie, bliskość, pamięć o innych i dobre słowa, które potrafią znaczyć więcej niż najdroższy podarunek" - mówią organizatorzy.