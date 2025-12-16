Gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb Magdy Umer? To była jej ostatnia wola

Piosenkarka, wykonawczyni poezji śpiewanej, dziennikarka, reżyserka, scenarzystka i aktorka Magda Umer zmarła w ostatni piątek 12 grudnia w wieku 76 lat.

W lipcu wykryto u niej guza, a miesiąc później okazało się, że nowotwór jest złośliwy. W listopadzie pojawiły się ciężkie powikłania po operacji, które ponownie zmusiły ją do hospitalizacji.

"Otoczona troską fantastycznych lekarzy z Banacha, bliskich na miejscu i niepoliczalnej grupy ludzi, którym na Tobie zależało. Wzruszyłabyś się, jakbyś zobaczyła, ile osób napisało coś miłego. Regularnie powtarzałaś kogo obchodzi los starszej pani, kto będzie chciał słuchać twoich piosenek? Obchodzi. Słuchają" - napisał w poruszającym pożegnaniu syn Magdy Umer, Franciszek Przeradzki.

Pogrzeb Magdy Umer. Co już wiemy?

"Fakt" podał, że uroczystości pożegnalne odbędą się 19 grudnia w sali pożegnań Cmentarza Powązki Wojskowe, jednak nie zostanie pochowana na tej nekropolii. Z kolei wg informacji serwisu Styl.fm pogrzeb zostanie zorganizowany na warszawskim Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym przy ulicy Żytniej.

Tam właśnie pochowany jest jej mąż, czyli Andrzej Przeradzki. To miała być ostatnia wola Magdy Umer, by spocząć u boku swojego męża, który zmarł 29 listopada 2019 r. Nawet po jego śmierci wokalistka wciąż nazywała go miłością swojego życia. Twierdziła, że dzięki niemu zdarzało się jej "momentami ocierać o szczęście".

Zenek Martyniuk z Łobuzami na sylwestrze w Polsacie. "Mamy nadzieję, że nie będzie groziło więzienie za przekroczenie piękności" INTERIA.PL