W dniach 28-30 sierpnia w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach odbędzie się festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. W ramach imprezy zobaczymy m.in. 20-lecie Kabaretu Skeczów Męczących pod hasłem "Jeszcze nigdy nie było tak dobrze", a także pełną premier Świętokrzyską Galę Kabaretową.

Wielki finałem wakacji, będzie koncert Przebój Lata Radia ZET i Polsatu 2026. Bilety trafiły już do sprzedaży.

Przebój Lata Radia ZET i Polsatu. Kto poza Take That?

Ogłoszono już, że zagraniczną gwiazdą będzie brytyjska grupa Take That, czyli jeden z najsłynniejszych boysbandów wszech czasów.

Teraz przekazano, że na scenie pojawią się także Garou oraz Lucenzo.

Pochodzący z Kanady Garou od lat cieszy się statusem gwiazdy w Polsce, stając się bożyszczem kobiet za sprawą swojego charakterystycznego głosu, charyzmy i uroku. Popularność przyniosła mu rola Quasimodo w musicalu "Notre-Dame de Paris".

Publiczność pokochała go za takie utwory jak "Seul", "Gitan", "Je n'attendais que vous" czy słynny duet z Celine Dion - "Sous le vent". Dodajmy, że miesiąc po występie w Kielcach Kanadyjczyk powróci do Polski na trzy własne koncerty w ramach trasy "The Best of".

W Amfiteatrze Kadzielnia zaprezentuje się również Lucenzo - francusko-portugalski wokalista i producent, który podbił świat połączeniem latino, reggaetonu i muzyki dance. Jego przebój "Danza Kuduro" stał się globalnym fenomenem, zdobył szczyty list przebojów i do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów tanecznych.