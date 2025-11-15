Przyszła gwiazda muzyki urodziła się 80 lat temu, 15 listopada 1945 r. w miejscowości Ballangen, niedaleko Narwiku. Była nieślubnym dzieckiem niemieckiego podoficera, Alfreda Hasse'a i 18-letniej Norweżki Synni Lyngstad.

Anni-Frid Lyngstad swojego ojca poznała dopiero jako osoba dorosła, pod koniec lat 70. Wcześniej myślała, że zginął podczas ewakuacji wojsk do Niemiec. Przyrodni brat Fridy, Peter Hasse, trafił na biografię wokalistki w magazynie młodzieżowym "Bravo", w którym znalazł imiona i nazwiska jej rodziców. W ten sposób po kilku miesiącach w Sztokholmie doszło do pierwszego spotkania Fridy z ojcem.

Młoda Anni-Frid wychowywana była przez babcię Artnine nazywaną Agny, bo zaledwie 21-letnia Synni zmarła na niewydolność nerek we wrześniu 1947 r. Frida miała wówczas niespełna 2 lata. Rodzina przebywała już w Szwecji - kobiety wolały opuścić ojczyznę, obawiając się represji przeciwko osobom, które miały kontakty z Niemcami w trakcie okupacji.

Frida pierwszy ślub wzięła jako 18-latka. Małżeństwo rozpadło się z hukiem

Frida muzyczny talent wykazywała już jako nastolatka. W latach 60. dołączyła do big bandu Bengta Sandlunda. Tam też poznała pierwszego męża - Ragnara Fredrikssona (ślub wzięli w 1962 r., Frida miała wówczas 18 lat).

Mieli dwójkę dzieci - syna Hansa (ur. 1963) i córkę Ann Lisę-Lottę, która zmarła w 1998 r. w wypadku samochodowym w wieku niespełna 31 lat. Małżeństwo z Ragnarem rozpadło się w 1968 r. (rozwód oficjalnie wzięli dwa lata później), a dzieci zostały z ojcem ze względu na prężnie rozwijającą się karierę wokalistki. Frida miała już na koncie wygraną w plebiscycie "Nowe twarze" i kontrakt z wytwórnią EMI.

Startowała też w Melodifestivalen, szwedzkich eliminacjach do Eurowizji. To wówczas poznała kompozytora Benny'ego Anderssona - miesiąc później byli już parą. W tym samym czasie spotykać zaczęli się Björn Ulvaeus (z Bennym przyjaźnili się od połowy lat 60. i szybko nawiązali muzyczną współpracę) ze zdobywającą coraz większą popularność wokalistką Agnethą Faltskog (z Fridą poznała się z kolei w telewizji). Cała czwórka przy różnych okazjach spotykała się w studiu.

Benny Andersson przed związaniem się z Fridą był zaręczony z Christiną Grönvall. Para także doczekała się dwójki dzieci - syna Petera (ur. 1963) i córki Helene (ur. 1965). Peter Grönvall (dzieci zostały z matką) poszedł w ślady ojca występując po latach w zespole One More Time, który reprezentował Szwecję na Eurowizji 1996 (trzecie miejsce w Oslo).

Podczas wakacyjnego wyjazdu na Cypr w 1970 r. doszło do połączenia wszystkich talentów i pierwszej poważniejszej próby występów w kwartecie. Panowie pracowali wówczas nad płytą "Lycka", która ukazała się pod szyldem Björn & Benny. W utworze "Hej Gamle Man!" w chórkach panów wsparły ich przyszłe żony.

Debiutancką solową płytę "Frida" (1971) wyprodukował Benny. To z tego wydawnictwa pochodził jej pierwszy numer 1 w Szwecji. W piosence "Min egen stad" ("My Own Time") wzięła udział cała czwórka, która rok później stworzyła grupę ABBA .

Andersson i Ulvaeus mieli okazję przetestować swoje umiejętności kompozytorskie, kiedy to zachęcani przez przyszłego menedżera kwartetu Stiga Andersona zgłosili do Melodifestivalen 1972 utwór "Säg det med en sång" zaśpiewany przez debiutantkę Lenę Anderson. Nagranie nie zostało wybrane (Lena zajęła trzecie miejsce w eliminacjach), ale stało się sporym przebojem w Szwecji. "Pewnego dnia napiszecie piosenkę, która stanie się międzynarodowym przebojem" - przekonywał twórców Stig.

Kolejne podejście do Eurowizji (z piosenką "Ring Ring" nagraną pod szyldem Björn Benny & Agnetha Frida) również zakończyło się niepowodzeniem, ale Stig Anderson nie zamierzał odpuszczać. Wcześniejsze doświadczenia przydały się i już jako ABBA kwartet dopiął swego w 1974 r., kiedy to piosenka "Waterloo" wygrała szwedzkie eliminacje.

ABBA i "Waterloo". Zwycięstwo na Eurowizji

Reszta to już dobrze znana historia - "Waterloo" podbiło Eurowizję, dając grupie pierwszy wielki hit nie tylko na skalę lokalną. Piosenka znalazła się na listach przebojów nie tylko w Skandynawii, ale także w m.in. Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Szwajcarii czy nawet Republice Południowej Afryki. W USA wylądował na 6. miejscu. Do dziś to jeden z największych utworów wszech czasów - w 2005 r. został wybrany również najlepszym numerem w 50-letniej historii Eurowizji.

Gdy ABBA święciła triumfy, Agnetha Faltskog była już żoną Björna Ulvaeusa (ślub wzięli w 1971 r.). Z kolei Frida oficjalnie poślubiła Anderssona dopiero w 1978 r. Uroczysta ceremonia odbyła się 6 października 1978 r. Szybko okazało się, że w dobrze dotychczas funkcjonującej machinie coś zaczęło się psuć - najpierw rozpadło się małżeństwo Ulvaeusa i Faltskog, a po pewnym czasie także Anderssona i Lyngstad. Do separacji Fridy i Benny'ego doszło w listopadzie 1980 r., niewiele ponad dwa lata po ich ślubie. Ostatecznie rozwiedli się w 1981 r.

Zapisem miłosnych dramatów stały się jedne z największych przebojów kwartetu - "The Winner Takes It All" zdaniem wielu opowiada o końcu małżeństwa Björna i Agnethy, która po tym rozstaniu trafiła na terapię. Z kolei w "Knowing Me, Knowing You" panie śpiewały razem "Rozstania nigdy nie są łatwe, ale muszę odejść".

Anni-Frid Lyngstad i Benny Andersson podczas trzeciej rocznicy show "ABBA Voyage" - Londyn, 27 maja 2025 r. Alan Chapman/Dave Benett Getty Images

Szybko okazało się, że Ulvaeus i Andersson mają nowe partnerki - ten pierwszy związał się z dziennikarką Leną Källersjö, która wkrótce została jego żoną. Z kolei Andersson jeszcze w 1981 r. poślubił prezenterkę Monę Nörklit, która kilka miesięcy później urodziła mu syna.

Agnetha w 1990 r. wyszła za chirurga Tomasa Sonnenfelda, jednak ten związek trzy lata później zakończył się rozwodem.

Frida z tytułem księżnej

Ostatecznie ABBA rozpadła się w 1982 r., choć nigdy oficjalnie tego nie ogłoszono. W wywiadach członkowie zespołu nazywali to przerwą w karierze, a po latach uznali, że chcą, aby ludzie zapamiętali ich jako artystów młodych i pełnych energii. Frida opuściła Szwecję i przeniosła się do Londynu, a w 1986 r. zamieszkała w Szwajcarii.

Wokalistka w 1992 r. wyszła za Heinricha Ruzzo, księcia Reuss von Plauen, co dało jej prawo do posługiwania się w Szwajcarii tytułem księżnej - Jej Książęca Wysokość Księżniczka Anni-Frid Reuss von Plauen. Dzięki znajomościom męża z szwedzką rodziną królewską zaprzyjaźniła się bardzo z królową Silvią, żoną króla Karola XVI Gustawa. W 1993 r., z okazji 50. urodzin Silvii, Frida zaśpiewała przebój "Dancing Queen" - ten sam, który ABBA zaśpiewała, kiedy para królewska brała ślub.

Rodzinne szczęście z trzecim mężem nie trwało jednak długo - Heinrich zmarł w 1999 r. na chłoniaka w wieku zaledwie 49 lat. Rok wcześniej Frida opłakiwała śmierć córki Ann Lise-Lotte Fredriksson w wypadku samochodowym. Kolejny cios spadł na nią w 2023 r., kiedy na raka zmarł jej 34-letni wnuk - Jonathan Casper, syn Ann Lise-Lotte.

Od 2007 r. wokalistka związana jest z Henrym Smithem, 5. wicehrabią Hambleden. Razem mieszkają obecnie w miejscowości Genolier w Szwajcarii. W jednym z wywiadów wyznała, że nie zamierza wracać już do kariery muzycznej.

Pod koniec października 2016 r. miliony fanów ABBY na całym świecie doczekały się informacji o powrocie słynnej czwórki. Agnetha, Frida, Björn i Benny, razem z Simonem Fullerem (były menedżer Spice Girls i twórca formatu telewizyjnego "Idol") i wytwórnią Universal Music Group, ogłosili prace nad nowym, początkowo dość enigmatycznym projektem.

"Jesteśmy zainspirowani nieograniczonymi możliwościami, które przynosi przyszłość. Kochamy możliwość bycia częścią w tworzeniu czegoś całkiem nowego. Wehikuł czasu, który łapie sedno tego, czym byliśmy. I czym jesteśmy" - mówił wtedy Benny Andersson.

ABBA po raz ostatni. Zabrali fanów w niezwykłą podróż

Ostatecznie po przerwie związanej z pandemią w listopadzie 2021 r. pojawił się album "Voyage", pierwsza płyta ABBY po 40 latach i zarazem pożegnalna. Była to też zapowiedź wspomnianego projektu pod hasłem ABBA Voyage, rezydentury z udziałem awatarów całej czwórki. Jednym z producentów jest Ludwig Andersson, syn Benny'ego.

To podczas prac nad płytą "Voyage" Björn Ulvaeus poznał pracującą w Universalu Christinę Sas. Szybko okazało się, że zostali parą także w życiu prywatnym. Po ogłoszeniu separacji muzyka z Leną Källersjö, Björn oficjalnie zaczął pokazywać się z nową, młodszą o 27 lat partnerką. Ślub wzięli w Kopenhadze 21 września 2024 r.

Margaret otwarcie o stresie na scenie. "Demony przejmowały moją głowę" TVP