Po spektakularnym występie podczas Gali French Touch 2025, Patrick Fiori nie krył zachwytu polską kulturą i energią tutejszej publiczności. Ten entuzjazm natychmiast podzielili widzowie, dzięki czemu, mający status gwiazdy we Francji Patrick przyjął zaproszenie na specjalną wiosenną edycję French Touch.

Wieczór otworzyła najpierw Natasza Urbańska, dla której był to szczególny moment - debiut na scenie Filharmonii Narodowej. Artystka, która od lat podkreśla swoją miłość do francuskiej muzyki, rozpoczęła koncert od klasyka rozsławionego przez Dalidę "Parole, parole". Następnie zaśpiewała "Milord" z repertuaru Édith Piaf, podkreślając, że to jeden z utworów, które "czuje całym sercem". W jej interpretacji nie zabrakło charakterystycznego dla Piaf dramatyzmu.

Był też autorski akcent. Z fascynacji językiem francuskim powstała na tę okazję polsko-francuska wersja jej utworu "Po prostu patrz" z EP-ki "FEERIA". Jak zdradziła Urbańska, przy tłumaczeniu wspierał ją brat Dawida Kwiatkowskiego - Michał Kwiatkowski, który jest świetnie znany właśnie we Francji (od 2002 r. z przerwami mieszka w tym kraju; tam zajął drugie miejsce w telewizyjnym programie "Star Academy").

French Touch La Belle Vie! 2026: Patrick Fiori ze specjalnymi gośćmi w Warszawie

Główną gwiazdą wieczoru był wcześniej wspomniany Patrick Fiori, który po raz pierwszy wystąpił w Polsce ze swoim pełnowymiarowym koncertem. Artysta, znany m.in. z kultowego musicalu "Notre-Dame de Paris" (niezapomniana rola Phoebusa), swoim potężnym wokalem i korsykańskim temperamentem podbił serca publiczności. W repertuarze nie zabrakło jego najbardziej znanych utworów. Publiczność usłyszała m.in. "Peut-être que peut-être", "Une autre danse", "4 mots sur un piano" czy "Je sais où aller".

Patrick Fiori był gwiazdą wiosennej gali French Touch 2026 w Warszawie Vincent GRAMAIN / Abaca Press / Forum Agencja FORUM

Fiori podkreślił, że jego pierwszy koncert w Polsce nie mógłby się odbyć bez wyjątkowych gości - Tre Voci i Alicji Szemplińskiej, tegorocznej reprezentantki Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji. To spotkanie było symboliczne - Fiori sam reprezentował Francję podczas Eurowizji w 1993 roku (zajął wówczas czwarte miejsce z piosenką "Mama Corsica"). Razem wykonali utwór "Corsica" z projektu Corsu - Mezu Mezu.

Najbardziej wyczekiwanym momentem wieczoru było mam wrażenie wykonanie "Belle" - ponadczasowego hitu z wspomnianego musicalu "Notre-Dame de Paris". Tym razem Fiori zaśpiewał go w towarzystwie Tre Voci. Była to dla mnie dotychczas najlepsza wersja tej piosenki zaprezentowana na żywo. To właśnie ten moment przypomniał, dlaczego "Belle" pozostaje jedną z najpiękniejszych piosenek francuskiej sceny muzycznej.

Główna Gala French Touch La Belle Vie! z udziałem wielkich gwiazd z Francji i Polski odbędzie się we wnętrzach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie 26 października 2026 r.

