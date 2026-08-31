Finneas poślubił Polkę. Ceremonię poprowadziła jego sławna siostra

Finneas, producent i współtwórca największych przebojów Billie Eilish, poślubił Claudię Sulewski. Uroczystość odbyła się 29 sierpnia w San Ysidro Ranch w Montecito.

Jak wynika ze zdjęć opublikowanych w sieci, ceremonię poprowadziła Billie Eilish. Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in. Justin i Hailey Bieberowie, Kristen Bell, Dax Shepard, Nina Dobrev, Emma Chamberlain oraz Jason Sudeikis. W weselu uczestniczył także Nat Wolff, partner wokalistki.

Kim jest Claudia Sulewski? Żona Finneasa ma polskie korzenie

Claudia Sulewski urodziła się w Chicago. Jej rodzicami są Beata Krupińska i Czesław Sulewski. Aktorka i influencerka wychowywała się w dwujęzycznym domu i deklarowała, że zna język polski.

Swoją działalność w internecie rozpoczęła w 2010 roku od filmów poświęconych urodzie i codziennemu życiu. Później zajęła się aktorstwem, prowadzeniem programów oraz biznesem kosmetycznym.

Podczas ślubnego weekendu zaprezentowała kilka kreacji przygotowanych przez dom mody Oscar de la Renta. Na ceremonię wybrała suknię z odkrytymi ramionami, obniżoną talią i szeroką spódnicą.

Billie Eilish połączyła się z przyszłą bratową podczas jednej z ostatnich przymiarek.

"Wyglądasz jak anioł. Kocham cię bardzo" - powiedziała, gdy zobaczyła gotową suknię.

Finneas napisał dla Claudii piosenkę tuż po pierwszej randce

Finneas i Claudia Sulewski poznali się w 2018 roku za pośrednictwem aplikacji randkowej. Kilka godzin po ich pierwszym spotkaniu muzyk napisał utwór "Claudia" i wysłał jej jego fragment.

Partnerka zainspirowała go później do stworzenia piosenki "Mona Lisa, Mona Lisa". Sulewski pojawiła się w teledysku do utworu, a także zajęła się jego reżyserią.

Para zaręczyła się we wrześniu 2025 roku podczas wyjazdu w góry. Finneas przyznawał później, że najtrudniejsze okazało się utrzymanie planowanej niespodzianki w tajemnicy. Rok później para stanęła na ślubnym kobiercu.