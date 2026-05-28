Taylor Swift słynie z tego, że chętnie okazuje wdzięczność swoim słuchaczom za wsparcie w karierze i już nieraz obdarowywała ich upominkami. Przekonała się o tym nawet polska tenisistka, Iga Świątek, która jest wielką fanką artystki - otrzymała ręcznie napisany liścik oraz komplet płyt. Teraz supergwiazda po raz kolejny zdobyła się na szczodry gest, a szczęściarą okazała się 8-letnia bohaterka viralowego nagrania z TikToka.

Filmik z 8-letnią fanką Taylor Swift stał się viralem na TikToku. Usłyszała, jak sąsiad gra na gitarze i poprosiła o jedno

Wszystko zaczęło się od filmiku umieszczonego w sieci przez Natalie Hulec z Cleveland w stanie Ohio. Kobieta podzieliła się z internautami nagraniem, na którym uchwyciła swoją córkę Madeline i jej interakcję z sąsiadem, 26-letnim muzykiem, Ethanem Hayesem. Dziewczynka usłyszała bowiem pewnego dnia, jak artysta gra na gitarze na werandzie swojego domu i zamarzyła, aby wykonał piosenkę z repertuaru Taylor Swift.

8-latka była jednak zbyt nieśmiała, aby odwiedzić sąsiada i zwrócić się do niego z prośbą, więc mama pomogła jej w napisaniu krótkiego liściku. Następnie złożyły go w papierowy samolot i przerzuciły przez płot. Hayes odebrał wiadomość i postanowił przystać na propozycję dziewczynki. Zagrał specjalnie dla niej "Love Story", czyli jeden z największych hitów 36-letniej wokalistki. Madeline dołączyła do sąsiada, śpiewając tekst hitu z okna swojego domu. Całą scenkę nagrała jej mama, a TikTokowe nagranie stało się prawdziwym hitem sieci, gromadząc do tej pory 4 mln odtworzeń.

Ethan Hayes w późniejszych rozmowach z mediami przyznał, że nie jest wielkim fanem Taylor Swift, lecz spełnił prośbę Madeline, ponieważ doskonale znał jedną z piosenek amerykańskiej gwiazdy. Przebój miał bowiem przygotowany "w zanadrzu" na swoje koncerty.

Taylor Swift wysłała 8-letniej fance gitarę z autografem i odręczny liścik. "Wywołałaś ogromny uśmiech na mojej twarzy!"

Po kilku dniach od opublikowania viralowego nagrania z 26-latkiem skontaktował się team Taylor Swift. Po uzyskaniu adresu, piosenkarka wysłała zarówno Hayesowi, jak i Madeline, specjalny prezent - gitary z autografami. "Kiedy się do mnie odezwali, spodziewałem się plakatu lub czegoś w tym rodzaju. A oni wysłali nam instrumenty, co jest dość szalone" - mówił sąsiad 8-latki na łamach "People".

Madeline otrzymała od swojej idolki także personalizowany list. "Najdroższa Madeline. Chciałam ci tylko powiedzieć, jak bardzo się ucieszyłam, że poprosiłaś sąsiada, żeby zagrał dla ciebie moją piosenkę. Wywołałaś ogromny uśmiech na mojej twarzy! Wysyłam ci twoją własną gitarę, na wypadek gdybyś chciała się nauczyć grać. Jeszcze raz dziękuję. Serdeczności, Taylor" - można było przeczytać w odręcznie sporządzonej wiadomości.

Alicja Szemplińska w Polsacie sięgnęła po utwór Violetty Villas. "Ma dla mnie sentymentalne znaczenie" INTERIA.PL