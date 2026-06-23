Nie od dzisiaj wiadomo, że Madonna, oprócz dbania o własną karierę muzyczną, aktywnie zajmuje się również społecznymi aktywnościami. Piosenkarka, jak często sama podkreśla, brzydzi się nietolerancją, dyskryminacją, uciskiem kobiet oraz prześladowaniem osób nieheteronormatywnych.

Jej droga na szczyt miała być inspiracją do filmu - prace nad nim rozpoczęły się jeszcze w 2020 roku, zaś produkcja miała nosić tytuł "Who's That Girl". Madonna planowała samodzielnie wyreżyserować film i współtworzyć scenariusz, co przez dłuższy czas wychodziło jej bez większych problemów. W główną rolę miała wcielić się Julia Garner, aktorka znana m.in. z filmu "Weapons".

Madonna chciała opowiedzieć o swoim życiu. Zatrzymał ją niedostateczny budżet Universal Studios

W filmie "Who's That Girl" miał pojawić się m.in. wątek pracowania młodej piosenkarki na udany debiut. Jak twierdzą fani wokalistki, Madonna jest pionierką muzyki popularnej w kontekście torowania komercyjnych dróg młodym artystkom. Piosenkarka zmagała się z wieloma odmowami, kolejne próby zaistnienia w show-biznesie "spalały na panewce", a okres, w którym debiutowała, nie należał do najłatwiejszych

Po latach prób przebicia się w biznesie, artystka finalnie przekonała nowojorskiego DJ-a Marka Kaminsa do swojego talentu. Kamins zabrał ją do Sire Records - wytwórnia podpisała z nią kontrakt na dwa utwory. Piosenka "Everybody" została wydana jako debiutancki singiel 6 października 1982 roku i sprzedała się w nakładzie około 250 000 egzemplarzy. Osiągnęła jedynie 107. miejsce na liście przebojów US Billboard, ale znalazła się też na 3. miejscu listy przebojów tanecznych, co nadało karierze Madonny dynamizmu w świecie klubowym.

Madonna została okładkową gwiazdą najnowszego wydania magazynu "Interview", gdzie, oprócz idealnie skrojonej do jej wizerunku sesji, udzieliła również wywiadu, w którym wyznała, iż plany związane z filmem "Who's That Girl" nie poszły po jej myśli.

"Miałam nakręcić film o swoim życiu. Pracowałam nad scenariuszem przez dwa lata, a potem spędziłam kolejne dwa lata w Universal Studios z producentami liniowymi, przygotowując budżet i obsadę. Doszło między mną a Universalem do konfliktu dotyczącego budżetu, ponieważ potrzebowałam większych środków. Miałam niezwykłe życie. Naprawdę niesamowite życie, więc potrzebowałam dużego budżetu. Wiecie, o co mi chodzi? To nie miał być mały, niezależny film" - wyznała gwiazda.

"Powiedziałam, że możemy kręcić w Serbii i wydać mniej pieniędzy, ale oni nie byli zainteresowani tym pomysłem. Może po prostu we mnie nie wierzyli. Jedna z pierwszych rzeczy, które usłyszałam, brzmiała: 'Nie wierzymy, że wytrzymasz w Serbii dłużej niż cztery dni'. Odpowiedziałam wtedy: 'Czy wy w ogóle przeczytaliście scenariusz?'. Całe moje życie było walką o przetrwanie. Nie jechałabym tam na wakacje" - opowiedziała Madonna, po czym zdradziła, iż projekt mógł zmienić się pod postacią formy - z filmu na serial. Zapisy w umowie były jednak nieubłagane.

"Kiedy ten projekt się rozpadł, znalazłam się w zawieszeniu. Wtedy odezwał się Netflix z propozycją stworzenia serialu. To był kolejny długi proces, ponieważ nie mogłam użyć scenariusza stworzonego dla Universalu, chyba że odkupiłabym go za absurdalnie wysoką kwotę, mimo że sama go napisałam" - przyznała piosenkarka.

Co słychać u Madonny? Gwiazda przypomina różne etapy swojej kariery

Madonna ma sześcioro dzieci. W 1996 roku urodziła córkę, Lourdes Marię Ciccone Leon, zaś cztery lata później na świat przyszedł Rocco John Ritchie. Wokalistka adoptowała również czworo dzieci z Malawi, z sierocińca w Mchinji. Najpierw pod jej opiekę przeszedł David (ur. 2005), a następnie Mercy (ur. 2006). W lutym 2017 roku potwierdzono, iż Madonna adoptowała czteroletnie bliźniaczki - Stellę i Esther.

Niedługo po tym, gdy Madonna ogłosiła premierę krążka "Confessions II" ("I Feel So Free"), będącego drugą częścią kultowego już "Confessions on a Dance Floor" (2005), wystąpiła w towarzystwie Sabriny Carpenter na Coachelli 2026, aby wypromować nadchodzący projekt. Współpraca wokalistek przy singlu "Bring Your Love" zachwyciła fanów, potem przyszedł czas na premierę singla "Love Sensation" oraz specjalnego filmu, a teraz słuchacze gwiazdy czekają na wielką premierę całego projektu.

Premiera "Confessions II" jest zaplanowana na 3 lipca br., a już teraz gwiazda wydała projekt "CONFESSIONS II THE FILM", będący zwieńczeniem jej pracy - dotyka tematów sławy, przemijania, surrealistycznej zabawy i popkultury. Projekt jest również pełen odniesień do różnych etapów kariery piosenkarki, od klubowej estetyki lat 80. po erę kultowego już krążka "Confessionss on a Dance Floor".

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