Padre Guilherme to tak naprawdę Guilherme Peixoto, katolicki ksiądz z Portugalii, który od 2010 r. spełnia się również jako DJ. Szeroką popularność zdobył podczas pandemii, kiedy streamował swoje sety, łącząc muzykę elektroniczną z twórczością religijną.

To on odpowiadał za oprawę muzyczną przed mszą celebrowaną przez papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 r. Występował przed statuą Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro (Brazylia), a także na imprezach z muzyką elektroniczną.

W swoich setach wykorzystuje fragmenty homilii papieży: obecnego - Leona XIV i jego poprzedników: Franciszka i św. Jana Pawła II, a także krótkie cytaty z ich encyklik.

W listopadzie 2025 r. jego występ stał się wiralem, również w Polsce. Padre Guilherme sięgnął po utwór "Pan jest pasterzem moim" w remiksie polskiego producenta Skytecha podczas uroczystości w Koszycach (Słowacja) z okazji 75. urodzin arcybiskupa Bernarda Bobera, tamtejszego metropolity i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Koszyc, na której pojawił się też papież Leon XIV.

Padre Guilherme zrobił furorę na festiwalu ING Silesia Beats w Chorzowie

Ten utwór zrobił furorę także na weekendowym festiwalu ING Silesia Beats w Parku Śląskim w Chorzowie, gdzie Padre Guilherme był jedną z gwiazd.

"Moje wyjście do muzyki klubowej pootwierało wiele drzwi i zburzyło wiele murów. Bardzo pilnuję tego, by w każdej takiej podróży muzycznej uczestniczyć przede wszystkim jako ksiądz. Oczywiście chcę grać jak najlepiej, by nie występować jedynie jako 'przyrodnicza ciekawostka', ale dorównać poziomem innym artystom, którzy wychodzą na scenę i razem z nimi bawić tłumy, które przyszły na koncert, ale nie zapominam o tym, co najważniejsze, czyli o ewangelizacji. (...) Stoję na scenie i mam jedno marzenie: chcę dotknąć swą muzyką serc ludzi, którzy przyszli na koncert" - opowiadał Portugalczyk w Chorzowie w rozmowie z Marcinem Jakimowiczem, pisarzem (m.in. głośna książka "Radykalni. Z Budzym, Dzikim, Maleo i Stopą rozmawiał Marcin Jakimowicz") i redaktorem "Gościa Niedzielnego".

Kolejny występ Padre Guilherme w Polsce odbędzie się już 15 sierpnia w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot). Portugalczyk będzie główną gwiazdą festiwalu Prosta Droga do Boga. Na scenie pojawią się również Roxie Węgiel, anMari Schola Adonai, Kabaret OT.TO, Dariusz Kowalski, a całość poprowadzą Magdalena Wolinska-Riedi i Marcin Kwaśny.

"To nie tylko festiwal - to spotkanie z Jezusem Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. To wyjątkowe wydarzenie będzie przestrzenią modlitwy, ciszy, muzyki i refleksji. W centrum jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Wokół niej utworzymy wyjątkową oprawę duchową i artystyczną, która pomaga zatrzymać się, wyciszyć i otworzyć serce na Boga" - zapowiadają organizatorzy.

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