"To będzie jedno z najbardziej emocjonujących wydarzeń tego roku!" - zapowiadają organizatorzy imprezy. 30 i 31 sierpnia 2025 r. do amfiteatru Kadzielnia w Kielcach powróci Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Polsat i Radio Zet zapraszają widzów do wspólnego tańca i zabawy w rytm radiowych przebojów, a także śmiechu przy znakomitych skeczach kabaretowych.

W sobotę, 30 sierpnia, kielecka Kadzielnia zamieni się w stolicę kabaretu, za sprawą kolejnej odsłony Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej. Widzowie śmiać się będą do łez za sprawą czołowych polskich grup kabaretowych - swoimi występami zaskoczą m.in. Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Nowaki czy Kabaret Moralnego Niepokoju.

Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji zbliża się wielkimi krokami. Jakie gwiazdy wystąpią w Kielcach?

W drugi dzień imprezy, 31 sierpnia, amfiteatr ugości największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, takie jak Edyta Górniak, Doda, Smolasty, Skolim, VIX.N, Cleo, Golec uOrkiestra oraz Alien i Majtis. Zagra także legendarny zespół Bajm, z Beatą Kozidrak na czele - na występ ten tysiące Polaków czeka z niecierpliwością. Kultowa liderka grupy pierwszy raz pojawi się na scenie po dłuższej nieobecności, spowodowanej problemami zdrowotnymi. Jest na co czekać!

Wśród występujących znajdą się także międzynarodowe gwiazdy, takie jak utalentowany multiinstrumentalista Michael Patrick Kelly, który porwie publiczność emocjonalnym repertuarem, czy kontrowersyjny gwiazdor Eurowizji, Tommy Cash.

Nadchodzi konkurs na Przebój Lata Radia Zet i Polsatu! Kto powalczy o zaszczytny tytuł?

Podczas wieczoru muzycznego nie zabraknie koncertowych niespodzianek, niecodziennych duetów, hucznych jubileuszy i spektakularnych popisów artystycznych. Widzowie będą mieli możliwość, w specjalnym głosowaniu, wybrać także Przebój Lata Radia Zet i Polsatu. W konkursie na letni hit wezmą udział: Roxie, Jonatan i Smolasty, Kuba i Kuba, a także Gromie i Tylor Shaw oraz Wiktoria Kida, Księga żywiołów.

