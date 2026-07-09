Inauguracją akcji będzie Strefa Rozmów o Dobrostanie - specjalna przestrzeń dialogu, która powstanie podczas Festiwalu Dwóch Jezior w Wałczu (10-12 lipca). Za projektem stoi Agencja Profilaktyki Zdrowia Psychicznego "Projektanci Dobrostanu", założona przez psychologów Anę Zalewską i Adriana Zalewskiego. To właśnie agencja jest inicjatorem ogólnopolskiej akcji "Włącz Dobrostan!", która po inauguracji w Wałczu będzie rozwijana poprzez kolejne wydarzenia, działania psychoedukacyjne i projekty społeczne w różnych częściach Polski.

Podczas festiwalu uczestnicy będą mogli spotkać się z gwiazdami muzyki, filmu i sportu, a także psychologami i dziennikarzami, którzy opowiedzą o własnych doświadczeniach oraz o tym, jak budować zdrowie psychiczne, odporność emocjonalną i dobre relacje.

W rozmowach wezmą udział m.in.: Kuba Sienkiewicz (lider Elektrycznych Gitar), bracia Mattia i Elie Rosinski z zespołu BeMy, 21-letni wokalista Jan Majewski (m.in. zwycięzca Debiutów na Festiwalu w Opolu 2023, finalista polskich preselekcji do Eurowizji), aktor Tomasz Sobczak, dziennikarze radiowi Roman Czejarek i Krzysztof Łoniewski, lekkoatleta i multimedalista Paweł Januszewski, psychiatra Natalia Michna oraz psychologowie Vivian Fiszer i Adrian Zalewski.

Festiwal Dwóch Jezior w Wałczu. Gwiazdy wspierają akcję "Włącz Dobrostan!"

Podczas jubileuszowej edycji Festiwalu Dwóch Jezior w Wałczu (odwiedza go corocznie ok. 20 tys. osób) na scenie wystąpią m.in. Beata i Bajm, Michał Szpak, Elektryczne Gitary, BeMy i Jan Majewski, którzy dadzą koncerty z konkretnym przekazem. Poza tym nie zabraknie wielu innych atrakcji, spotkań, warsztatów i animacji.

Ogólnopolska akcja ma również inspirować instytucje publiczne do projektowania polityk i programów uwzględniających dobrostan jako jeden z kluczowych elementów rozwoju społecznego. Będzie zachęcać do tworzenia środowisk sprzyjających zdrowiu psychicznemu - w szkołach, miejscach pracy, instytucjach publicznych i całych społecznościach lokalnych - wszędzie tam, gdzie jest człowiek, którego dobro jest najważniejsze.

"Włącz Dobrostan!" to długofalowa akcja społeczna, której celem jest zmiana sposobu myślenia o zdrowiu psychicznym w Polsce. Projektanci Dobrostanu będą zabiegać o to, aby profilaktyka stawała się codziennym nawykiem, wspólną wartością, a troska o siebie i innych - naturalnym elementem życia każdego człowieka.