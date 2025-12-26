Tegoroczne święta Bożego Narodzenia tradycyjnie nadeszły szybciej, niż zdążyliśmy się do nich przygotować. Całe szczęście rozgłośnie radiowe już od jesieni rozgrzewały się przed maratonami świątecznych piosenek, które gdy raz wejdą do głowy, to nie chcą z niej wyjść aż do marca. Dzięki nim atmosferę bożonarodzeniową czuć było na każdym kroku - od domu, przez samochód, aż po sklepy. Zdążyliśmy od nowa na pamięć nauczyć się tekstów "All I Want for Christmas Is You", "Santa Tell Me" oraz "It's Beginning to Look a Lot like Christmas", rozgrzewając gardła przed kolędowaniem przy wigilijnym stole.

TikToka i Instagrama przejęły indyjskie przeróbki świątecznych piosenek! "Kiedy masz doła, koniecznie posłuchaj tego"

Dla wielu osób świąteczna muzyka to jednak te same oklepane melodie, co roku puszczane aż do znudzenia. Nie dziwne więc, że artyści próbują tworzyć alternatywne dzieła czy składanki, które nieco wyróżnią się w gąszczu pozostałych wesołych melodii z dzwoneczkami. W 2025 r. absolutnym hitem okazały się indyjskie przeróbki znanych i lubianych hitów, które dzięki charakterystycznemu akcentowi i nieco zmienionym aranżacjom poprawiały słuchaczom dzień, nawet w największym przedświątecznym szaleństwie. Połączenie tradycyjnych przebojów, z egzotycznym twistem i żartem okazało się przepisem na walkę ze stresem i dobrą, bożonarodzeniową zabawę.

Każdy użytkownik mediów społecznościowych z pewnością choć raz natknął się na wpis, w którym ktoś polecał jedną z indyjskich przeróbek, pisząc: "Kiedy masz doła, koniecznie posłuchaj tego". Szaleństwo na ich punkcie zaczęło się od "Indian Christmas Remix" utworu "Sleigh Ride", w którym niepowtarzalne wersy "ringa linga linga ding dong" skradły serca nawet największych antyfanów świątecznej muzyki.

Choć indyjskie remixy zyskały popularność na TikToku i Instagramie w tym roku, wspomniana przeróbka "Sleigh Ride" opublikowana została jeszcze w 2019 r. Oczywistym jest, że powstała wówczas z myślą o zabawie, a indyjski akcent - brzmiący niezwykle komicznie - jest w niej celowo wyolbrzymiony.

Kto stoi za humorystycznymi przeróbkami świątecznych piosenek? Po sieci krążą całe playlisty jego twórczości!

Autorem piosenki (oraz pozostałych hitów z serii "Indian Christmas Remix") jest Vindaloo Singh - komediowy twórca muzyczny, który od lat cieszy się popularnością w internecie. W swoich projektach wykorzystuje słynne piosenki z Zachodu, które przerabia na styl indyjski, mocno przerysowując własną kulturę. Dodaje elementy charakterystyczne dla Bollywood, żartobliwe efekty dźwiękowe czy przesadzony akcent.

Wśród świątecznych piosenek, które przerobił w humorystyczny sposób Vindaloo Singh, znajdują się tradycyjne utwory, takie jak "Jingle Bell Rock", "Feliz Navidad", "Rockin' Around the Christmas Tree" czy "Jingle Bells". Nie brakuje też nowoczesnych, popowych hitów - m.in. "All I Want for Christmas Is You", w którym dodatkową porcję śmiechu zapewnia wyraźne fałszowanie wokalisty, czy "Last Christmas", gdzie emocjonalny ton doskonale kontrastuje z zabawnym wydźwiękiem przeróbki.

W serwisie Spotify można znaleźć całą playlistę utworów stworzonych przez komediowego twórcę. Na platformie YouTube z kolei już w listopadzie pojawiła się ponad 30-minutowa składanka, na której umieszczono 20 muzycznych pozycji obowiązkowych w te święta.

