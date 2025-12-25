"Feliz Navidad" śpiewa cały świat. Wielki hit powstał w 10 minut

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Wystarczyło 19 słów i trwające 10 minut jedno podejście w studiu, a efekt zachwyca do dziś. "Wyraża radość, którą czułem w Boże Narodzenie i fakt, że czułem się wtedy bardzo samotny" - tak okoliczności powstania wielkiego świątecznego przeboju "Feliz Navidad" wspomina José Feliciano.

Mężczyzna w ciemnych okularach i kolorowej koszuli z wzorem siedzi na kanapie, uśmiecha się szeroko do kamery. Na pierwszym planie widoczny jest mikrofon, sugerujący, że może brać udział w wywiadzie lub programie telewizyjnym.
José Feliciano w latach 70.Michael Ochs ArchivesGetty Images

"Feliz Navidad" to jeden z największych bożonarodzeniowych hitów w historii. Niepozorna piosenka z 1970 r. dała światową sławę pochodzącemu z Portoryko
José Feliciano. Od 2016 r. nagranie regularnie powraca na czołowe miejsca list przebojów w okresie świąt. W samych USA od 2019 r. nie wypada z Top 20.

Niewidomy od urodzenia z powodu wrodzonej jaskry, przyszły wokalista i gitarzysta jako dziecko przeniósł się do Nowego Jorku razem z rodziną. To właśnie tam postanowili szukać szansy na poprawę swojego losu.

"Chciałem grać na gitarze i chciałem grać na niej dobrze. Chciałem być artystą, ale nigdy bym nie pomyślał o tej drodze, którą Bóg dla mnie zaplanował" - opowiadał po latach José Feliciano, który pierwszą gitarę dostał od ojca, gdy miał raptem 9 lat.

José Feliciano zaczynał w szkole dla niewidomych

Jako nastolatek, zaczął pobierać nauki gry na gitarze w szkole dla niewidomych. To wtedy zainspirował się takimi gwiazdami soulu, jak m.in. Ray Charles i Sam Cooke. Zdecydował się też porzucić edukację, by pójść do pracy i wesprzeć rodzinny budżet. Zaczął też występy w lokalnych klubach, zbierając "co łaska" do kapelusza.

Zobacz również:

Peter Criss z liderami Kiss: Gene'em Simmonsem i Paulem Stanleyem podczas gali Kennedy Center Honors - 7 grudnia 2025 r.
Rock

Peter Criss kończy 80 lat. Oryginalny perkusista Kiss po latach ciszy powraca z nowym albumem

Michał Boroń
Michał Boroń

Pierwsze sukcesy przyszły już w połowie lat 60., kiedy to został zaproszony na Newport Folk Festival. Jeden z krytyków "New York Timesa" obwołał go "czarodziejem 10 palców". Podczas występów w Argentynie zrobił ogromne wrażenie na przedstawicielach jednej z tamtejszych wytwórni, co poskutkowało propozycją nagrania płyty w języku hiszpańskim. To przyniosło mu popularność z jednej strony wśród publiczności w Ameryce Łacińskiej, a z drugiej - wśród Latynosów mieszkających w USA.

Na płycie "Feliciano!" (1968) nagrał swoje akustyczne wersje przebojów z dorobku ówczesnych gwiazd, jak m.in. The Doors ("Light My Fire" przyniósł muzykowi statuetkę Grammy), The Beatles i The Mamas & The Papas.

"Feliz Navidad" - ten świąteczny hit słyszał prawie każdy

Na zawsze w historii muzyki zapisał się dzięki pochodzącej z 1970 r. piosenki "Feliz Navidad". Inspiracją były jego rodzinne święta Bożego Narodzenia, które spędzał w Portoryko, a potem w Nowym Jorku.

"Tęskniłem za moją rodziną, tęskniłem za wspólnym kolędowaniem, tęskniłem za całą tą otoczką Bożego Narodzenia" - opowiadał w wywiadzie dla NPR.

Utwór powstał w zaledwie 10 minut. Po latach Feliciano zdradził, że miał plan, dzięki któremu stacje radiowe nie mogły przejść obojętnie koło tej piosenki: "Zacząłem nucić kilka nut. Napisałem ją dwujęzycznie, żeby stacje radiowe nie miały innego wyjścia, jak tylko ją grać. Dotyczyła wszystkich" - mówił. "To dlatego to najprostsza piosenka, która kiedykolwiek powstała. Wystarczyło 19 słów" - dodał w innym wywiadzie.

"Chciałem piosenki, która będzie należeć do mas. Jeśli wiesz, dokąd zmierza twoja piosenka, nie możesz się nią zbyt długo bawić" - wspominał w rozmowie z "New Yorkerem".

Zobacz również:

Jak powstała kolęda "Cicha noc"?
Pop

Historia powstania "Cichej nocy" może dziwić. "Słowa same spływały na papier"

Bartłomiej Warowny
Bartłomiej Warowny

Mimo początkowego zachwytu, Feliciano nie był przekonany co do efektów swojej pracy, ale zdecydował się dołączyć kawałek na płytę. Pracujący z nim nad świątecznym albumem producent Rick Jarrard był pewny, że "Feliz Navidad" stanie się przebojem: "Zagrałem mu to, a on na to: 'José, to jest po prostu idealne. Dziękuję. Pamiętam, że powiedziałem: 'Och, Rick, ale to zbyt proste. To nigdy nigdzie nie pójdzie'".

Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania - szacuje się, że utwór znajduje się w gronie 10 najpopularniejszych świątecznych piosenek wszech czasów. Inne dane podają, że w radiu słyszało go ponad 3,8 miliarda osób.

Obecnie 80-letni José Feliciano z czasem uzyskał status legendy, nagradzanej przy wielu okazjach (m.in. Grammy Legend Award 2000). W 2018 r. świętował swój złoty jubileusz z okazji 50-lecia debiutu na muzycznej scenie. Imponujący dorobek studyjny zamyka płyta "Behind This Guitar" (2020).

Magdalena Narożna podsumowuje 2025 rok. "Wchodzę w nowy rok z uporządkowanym życiem"INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze