Fatalny stan lidera The Beach Boys. "Nie wiemy, co przyniesie przyszłość"

Znany głównie jako aktor (seriale "Pełna chata", "Ostry dyżur", "Glee") John Stamos od 1985 r. pojawia się w koncertowym składzie The Beach Boys jako perkusista, wokalista i gitarzysta.

To właśnie on w mediach społecznościowych opublikował obszerny wpis, w którym relacjonuje stan zdrowia swojego przyjaciela i lidera zespołu - Mike'a Love'a. 85-letni frontman w ostatnim czasie zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, przez które odwołano zaplanowane jeszcze na lipiec koncerty.

Grupa po trzymiesięcznej przerwie pojawiła się w Ryman Auditorium w Nashville. Na scenie znalazł się również Mike Love, którego stan mocno wstrząsnął uczestnikami koncertu. Wokalista siedział na krześle, udzielając się tylko w chórkach, a nagrania z tego wydarzenia sprawiły, że nie brak komentarzy, że to "jeden z najbardziej depresyjnych widoków".

Jak się czuje Mike Love (The Beach Boys)? "Liczy się to, co tu i teraz"

"Mamy nadzieję, że jeszcze przez wiele lat będzie robił to, co kocha, ale nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Liczy się jednak to, co tu i teraz - ten dzisiejszy wieczór. Mike to człowiek waleczny. Mimo że lekarze, rodzina i przyjaciele namawiają go, by skupił się na zdrowiu, on upiera się, że musi wyjść na scenę. Powtarza, że potrzebuje swojego zespołu, kochającej go publiczności oraz przyjaciół i perkusisty u swego boku - to oni dodają mu sił" - napisał John Stamos jeszcze przed tym koncertem.

"Nie twierdzę, że dzisiejszy wieczór to koniec. Boże, mam nadzieję, że nie. Ale gdzieś w głębi duszy zastanawiam się, czy to może być ostatni raz, kiedy stoję za plecami Mike'a, gram te utwory, obserwuję, jak nawiązuje kontakt z publicznością, i czuję tę nieopisaną magię, która powstaje, gdy te harmonie wypełniają salę.

Mike Love, którego zobaczymy dziś wieczorem, może nie być dokładnie tym samym Mikiem, którego znaliśmy przez te wszystkie lata. Ale wciąż jest tym samym Mikiem, którego kochamy. Ten człowiek wciąż tu jest. Jego duch wciąż tu jest. Jego serce wciąż tu jest. I muzyka - dzięki Bogu - też wciąż tu jest" - podkreśla John Stamos.

W obszernym wpisie aktor zwrócił uwagę na to, ile radości swoim fanom przyniósł Mike Love, który dał ponad 7000 koncertów.

"Nie wiem, co przyniesie przyszłość. Moja matka zawsze powtarzała, że nikt nie obiecuje nam jutra. A ja nie chcę spędzać tych cennych dziewięćdziesięciu minut na zamartwianiu się o rzeczy, na które nie mam wpływu. (...) Chcę być wdzięczny za każdą sekundę, nie czując przy tym, że czas nieuchronnie nam ucieka. (...) Nie wiemy, co przyniesie jutro. Ale mamy ten wieczór. I dziś wieczorem znów możemy tworzyć dobre wibracje" - zakończył John Stamos, nawiązując do tytułu jednego z największych przebojów The Beach Boys - "Good Vibrations".