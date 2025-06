Fanka x Majtis. Od pomysłu fanów po hit internetu

Ponad 1,2 mln odsłon w ciągu 10 dni od premiery - takim wynikiem może pochwalić się piosenka "Do końca dni". Za ten niespodziewany duet odpowiadają Fanka (Anna Wójcik) i Majtis, który razem z Alienem wygrał tegoroczną odsłonę "Must Be The Music". Za pomysłem połączenia ich sił stoją internauci, którzy przez kilka miesięcy namawiali wokalistkę do tej współpracy.