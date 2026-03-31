Fanka Justina Biebera pobiła światowy rekord. "To dowód na wyjątkową więź"

Luisa podjęła się nietypowego wyzwania. Zadanie wydawało się proste tylko z pozoru: rozpoznać jak najwięcej utworów na podstawie ich początkowych wersów. W praktyce liczyła się natychmiastowa reakcja i absolutna pewność.

Podczas oficjalnej próby uczestniczka miała zasłonięte oczy, a wybrane fragmenty tekstów były odczytywane w losowej kolejności przez świadka. Nad poprawnością przebiegu czuwali sędziowie oraz osoby mierzące czas. Każda odpowiedź była weryfikowana na bieżąco.

Efekt przeszedł oczekiwania. 33 poprawnie wskazane utwory w ciągu 60 sekund pozwoliły pobić dotychczasowy rekord wynoszący 29 piosenek. Osiągnięcie zostało zatwierdzone przez Guinness World Records w marcu 2026 roku.

Lata słuchania i konkretne przygotowania

Choć wynik może wyglądać na efekt czystej intuicji, za sukcesem stoją miesiące przygotowań. Luisa skupiła się przede wszystkim na najpopularniejszych nagraniach artysty, analizując listę Billboard Top 50 i ucząc się pierwszych linijek utworów.

Jak sama przyznała, jej znajomość twórczości jest jednak znacznie szersza.

"Nawet jeśli próba obejmowała utwory z zestawienia Billboardu, mam poczucie, że mogłabym zrobić to samo z całą jego dyskografią" - podkreśliła.

I dodała: "To coś, co po prostu we mnie jest. Czasem żartuję, ale mówię serio - jeśli pojawia się coś o Justinie Bieberze, ludzie od razu myślą o mnie".

"Każda piosenka to część mojego życia"

Historia tej pasji sięga 2010 roku. To wtedy, jako dziewięciolatka, Luisa zaczęła śledzić karierę swojego idola. Od tamtej pory była obecna na wszystkich jego koncertach w Meksyku, a podczas trasy "Justice" udało jej się znaleźć tuż pod sceną.

Dla niej muzyka Biebera to coś więcej niż rozrywka.

"Możliwość rozpoznawania tych piosenek w kilka sekund pokazuje prawdziwą więź z jego muzyką" - mówiła w rozmowie z Guinness World Records. "Każdy utwór to wspomnienia, emocje i kolejne rozdziały mojego życia".

Podkreśliła też, że jej osiągnięcie jest formą hołdu dla całej społeczności fanów.

"Jego wpływ dotyczy nie tylko mnie, ale milionów ludzi na świecie. To także dowód na wyjątkową więź, którą dzielimy jako fani".

Internet podchwycił historię

Informacja o rekordzie szybko rozprzestrzeniła się w sieci. Wpis opublikowany 29 marca 2026 roku przez konto BuzzingPop w serwisie X zdobył setki tysięcy wyświetleń i wywołał lawinę komentarzy.

Nie zabrakło też reakcji fanów innych artystów. W sieci pojawiły się żartobliwe deklaracje, że podobny wynik dałoby się osiągnąć przy repertuarze takich gwiazd jak Taylor Swift, Ariany Grande czy SZA.

Historia Luisy pokazuje coś więcej niż tylko imponującą pamięć. To przykład na to, jak wieloletnie zaangażowanie w muzykę może przełożyć się na realne osiągnięcie.

