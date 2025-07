Kwiat Jabłoni to zespół, w którego skład wchodzą Kasia i Jacek Sienkiewiczowie . Rodzeństwo odziedziczyło pasję do muzyki po swoim ojcu - Kubie Sienkiewiczu , liderze Elektrycznych Gitar . Wspólnie tworzą muzykę z pogranicza popu i folku, podbijając polski rynek muzyczny już od ośmiu lat. Mają na swoim koncie cztery albumy, wiele popularnych przebojów, takich jak "Od nowa", "Dziś późno pójdę spać" , "Drogi proste", "Byłominęło" czy "Mogło być nic" , a także prestiżowe nagrody (m.in. Bursztynowego Słowika czy Złotego Bączka) i pokaźne grono odbiorców.

"Nasze chwile z wakacji - a przynajmniej tej części wakacji, którą spędzamy osobno. Od nas dla Was, w oczekiwaniu na dużo bardziej gorący czas i trasę " - czytamy na Instagramie zespołu.

Nadchodzi wakacyjna trasa koncertowa Kwiatu Jabłoni! "Wracamy do pięknych amfiteatrów"

"Wracamy do pięknych amfiteatrów w troszkę innej formule. Na scenie wystąpi z nami ośmiu muzyków, nie zabraknie też gości specjalnych. Będą akcenty turnusowe, ale szykujemy zupełnie nowe niespodzianki. Co tu dużo pisać - czeka nas wtedy ciepełko, słoneczko" - dowiadujemy się z mediów społecznościowych grupy. Jedno jest pewne, fani nie powinni dłużej martwić się o duet, bo mają na co czekać!