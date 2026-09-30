Fani porównują Mandarynę do supermodelki. "Będę się starać"

Mandaryna tworzy w programie parę z Krystianem Rzymkiewiczem. Każdy kolejny występ przynosi nie tylko oceny jurorów, lecz także komentarze dotyczące formy i wyglądu wokalistki. To właśnie przy okazji jej udziału w show zaczęły pojawiać się porównania z niemiecką supermodelką.

Marta Wiśniewska nie podchodzi do nich bezkrytycznie. W rozmowie z ESKĄ zaznaczyła, że sama nie dostrzega aż tak wyraźnego podobieństwa. Przyznała jednak, że zestawienie z Heidi Klum jest dla niej bardzo miłe.

53-letnią modelkę uważa za wyjątkowo piękną kobietę. "Będę się starać" - odpowiedziała Mandaryna, pytana o komentarze internautów.

Kiedyś Britney Spears, dziś Heidi Klum

To nie pierwszy raz, gdy wizerunek Mandaryny przywołuje skojarzenia z zagraniczną gwiazdą. Gdy na początku lat 2000. rozpoczynała solową karierę, media nazywały ją polską Britney Spears. Sprzyjały temu taneczne piosenki, rozbudowane choreografie i stylizacje nawiązujące do ówczesnego popu.

W tamtym okresie Mandaryna zdobyła popularność za sprawą utworów "Here I Go Again" oraz "Ev'ry Night". Po latach wróciła do regularnych występów, ale już bez prób odtwarzania dawnego scenicznego wizerunku. Nowa odsłona artystki budzi skojarzenia raczej z Heidi Klum niż z księżniczką popu.

Rodzinny występ Mandaryny w "Tańcu z Gwiazdami"

Przed Mandaryną odcinek, w którym uczestnicy pojawią się na parkiecie razem z bliskimi. W jej występie wezmą udział syn oraz Michał Wiśniewski. Lider Ich Troje ma zaśpiewać, gdy jego była żona będzie prezentować choreografię.

Wokalistka zapowiada, że obecność najbliższych pozwoli pokazać ją z innej strony i nieco zmniejszy presję towarzyszącą rywalizacji. Liczy również, że wspólnie zaprezentują to, "co im w trójkę w duszy gra".

Występ wzbudza dodatkowe zainteresowanie po tym, jak Mandaryna i Michał Wiśniewski poinformowali o ponownym związku.