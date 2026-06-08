Fani martwią się o zdrowie Bonnie Tyler. Wcześniej operacja zdefiniowała jej karierę

Zanim świat poznał ją jako Bonnie Tyler, występowała pod własnym nazwiskiem Gaynor Hopkins, a przez krótki czas także jako Sherin Davis. Przyszła gwiazda dorastała w Walii i pierwsze muzyczne doświadczenia zdobywała w lokalnych klubach oraz pubach. Jej talent szybko zwrócił uwagę ludzi z branży, jednak droga do sukcesu okazała się dłuższa, niż mogło się wydawać.

Przełom nastąpił w połowie lat 70., gdy po nagraniu materiałów demonstracyjnych otrzymała szansę wydania pierwszego singla. Początkowo była to piosenka "My! My! Honeycomb", która nie wzbudziła większego zainteresowania. Dopiero kolejny utwór, "Lost in France", pozwolił młodej wokalistce zaistnieć na rynku i otworzył drzwi do dalszej kariery.

Co ciekawe, słuchacze sięgający dziś po te pierwsze nagrania mogą być zaskoczeni. Tyler śpiewała wtedy zupełnie inaczej niż w przebojach, które później podbiły świat. Jej głos był czysty, jasny i pozbawiony charakterystycznej chropowatości.

Operacja, która zmieniła wszystko

Los Bonnie Tyler odmienił się w 1977 roku. Lekarze wykryli u niej guzki na strunach głosowych, a operacja okazała się koniecznością. Po zabiegu medycy zalecili sześciotygodniową rekonwalescencję i całkowite oszczędzanie głosu.

Artystka nie potrafiła jednak podporządkować się tym wskazówkom. Jak sama wielokrotnie przyznawała, szybko wróciła do rozmów, a nawet podnosiła głos. Efekty okazały się nieodwracalne. Struny głosowe zagoiły się w sposób, który nadał jej wokalowi charakterystyczną chrypkę.

Początkowo była przekonana, że oznacza to koniec marzeń o karierze. Stało się jednak dokładnie odwrotnie. Nietypowe brzmienie zaczęło wyróżniać ją spośród setek innych wokalistek i w krótkim czasie stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów w muzyce popularnej.

"It's a Heartache" otworzyło drogę do światowej sławy

Pierwszym wielkim sukcesem Tyler był singiel "It's a Heartache", wydany w 1978 roku. Utwór dotarł do trzeciego miejsca amerykańskiej listy Billboard Hot 100 i zdobył pierwsze miejsca na licznych listach przebojów na całym świecie.

Piosenka odniosła również spektakularny sukces w Szwecji, gdzie przez dziesięć tygodni pozostawała na szczycie zestawienia, wyprzedzając między innymi nagrania zespołu ABBA. Wytwórnia początkowo nie była przekonana do wydania singla. Dopiero stanowcza postawa autorów utworu sprawiła, że piosenka trafiła na rynek.

To właśnie przy okazji tego nagrania wielu słuchaczy po raz pierwszy zwróciło uwagę na charakterystyczną barwę głosu Bonnie Tyler. Niektórzy recenzenci porównywali ją nawet do Roda Stewarta.

Piosenka o wampirach, która stała się globalnym fenomenem

Jeśli jednak jeden utwór miałby definiować karierę Walijki, bez wątpienia byłby to "Total Eclipse of the Heart". Na początku lat 80. Tyler marzyła o współpracy z producentem, który nadałby jej muzyce bardziej monumentalne brzmienie. Tak trafiła do Jima Steinmana, autora sukcesów Meat Loafa.

Kompozytor przedstawił jej utwór, który pierwotnie powstawał z myślą o musicalu opowiadającym o wampirach. Ostatecznie piosenka trafiła do repertuaru Bonnie Tyler i zmieniła historię jej kariery.

Wspominając pierwsze spotkanie z utworem, wokalistka mówiła po latach: "Miałam ciarki na plecach. Nie mogłam się doczekać, żeby to nagrać".

Singiel wydany w 1983 roku błyskawicznie zdobył szczyty list przebojów, osiągając pierwsze miejsca między innymi w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Do dziś pozostaje jednym z najważniejszych przebojów lat 80., a jego teledysk przekroczył miliard wyświetleń w serwisie YouTube.

Bohater poszukiwany natychmiast

Rok później Bonnie Tyler ponownie połączyła siły z Jimem Steinmanem. Efektem współpracy była piosenka "Holding Out for a Hero", przygotowana do filmu "Footloose".

Artystka zgodziła się na udział w projekcie pod warunkiem, że będzie mogła pracować właśnie z tym kompozytorem. Producenci filmu zaakceptowali jej propozycję, a nagranie błyskawicznie stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów filmowych w historii kina.

Choć krytycy zarzucali piosence przesadny patos, publiczność nie miała podobnych wątpliwości. "Holding Out for a Hero" na stałe weszło do popkultury i do dziś regularnie pojawia się w filmach, serialach oraz reklamach.

Nie tylko największe hity

Kariera Bonnie Tyler obfitowała również w mniej oczywiste momenty. W 1977 roku BBC zakazało emisji utworu "More Than a Lover", uznając, że tekst zbyt odważnie nawiązuje do seksualności. Paradoksalnie kontrowersje jedynie zwiększyły zainteresowanie nagraniem.

W połowie lat 80. wokalistka zwróciła na siebie uwagę także dzięki piosence "Here She Comes", nagranej do nowej wersji filmu "Metropolis". Utwór został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków i przyniósł jej nominację do nagrody Grammy.

Dużą popularnością cieszyło się również wykonanie "Have You Ever Seen the Rain?", klasycznej kompozycji grupy Creedence Clearwater Revival. Tyler nadała piosence własny charakter, dzięki czemu wielu fanów do dziś kojarzy ją właśnie z jej interpretacją.

Wciąż na scenie mimo upływu lat

Choć największe sukcesy odnosiła w latach 80., Bonnie Tyler nigdy nie zniknęła ze sceny. Regularnie koncertowała na całym świecie, wielokrotnie odwiedzając również Polskę. Jej występy niezmiennie przyciągały tłumy słuchaczy wychowanych na największych przebojach gwiazdy.

W swoim dorobku ma ponad 20 albumów studyjnych, trzy nominacje do Grammy i trzy nominacje do Brit Awards. W ostatnich latach przypomniała o sobie między innymi albumem "The Best Is Yet To Come".

Niepokojące wieści o zdrowiu Bonnie Tyler

O Bonnie Tyler było głośno nie tylko z powodu jubileuszu. W maju 2026 roku wokalistka trafiła do szpitala w portugalskim Faro, gdzie przeszła pilną operację jelita. Początkowo informowano, że jej stan jest stabilny, jednak później media podały, że lekarze zdecydowali o wprowadzeniu artystki w śpiączkę farmakologiczną. Rzecznik gwiazdy przekazał wówczas, że zabieg ten miał pomóc w procesie leczenia, apelując jednocześnie o uszanowanie prywatności piosenkarki.





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