"Virgin" wypromował takie utwory jak "What Was That", "Hammer", "David" czy królujący swego czasu na TikToku "Man Of The Year".

Lorde na scenie podczas "Ultrasound World Tour". "Niebywałe widowisko"

Lorde wrzuciła na swojego Instagrama zlepek materiałów wideo z trasy, a fani zaczęli komentować jej sceniczne wcielenie. "Niebywałe widowisko", "Na scenie coś w nią wstępuje", "Nie mogę się doczekać mojej daty koncertu", "Nareszcie wróciła" - piszą zachwyceni fani.

Artystka wstąpi również do Polski - zagra już 6 grudnia 2025 roku w Atlas Arenie w Łodzi, a jako support wystąpi The Japanese House.

