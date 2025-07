Jennifer Lopez to bez dwóch zdań jedna z największych popowych gwiazd popu. Występ gwiazdy na PGE Narodowym wyprzedał się w zawrotnym tempie, a sama artystka zagrała ponad dwugodzinny set, aby zadowolić fanów głodnych największych przebojów. Usłyszeć mogliśmy hity takie jak "On the Floor", "Jenny from the Block" czy "Waiting For Tonight"!