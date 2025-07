Polscy fani Lady Gagi szczególnie liczyli na to, że artystka w końcu wystąpi nad Wisłą. Jesienią 2024 roku, podczas promocji filmu "Joker: Folie à deux", piosenkarka sama przyznała w jednym z wywiadów, że nasz kraj powinien znaleźć się na liście przystanków podczas europejskiego tournée. "Jeśli zagram koncerty w Europie, to przyjadę do Polski na pewno" - obiecała Lady Gaga w rozmowie z naEKRANIE. Jak okazało się po ogłoszeniu dat koncertów, obietnica gwiazdy spaliła na panewce, co nie umknęło uwadze polskich fanów.