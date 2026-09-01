Fani krytykują wybryk Michała Wiśniewskiego. "Można sobie zrobić krzywdę"

Michał Wiśniewski był jedną z gwiazd Dożynek Powiatu Miechowskiego, które odbyły się 30 sierpnia w Bukowskiej Woli. W trakcie koncertu na scenę wniesiono trzypiętrowy tort przygotowany z okazji zbliżających się 54. urodzin wokalisty.

Wypiek ozdobiono kwiatami, zbożami i podobizną lidera Ich Troje. Po wysłuchaniu życzeń Wiśniewski pochylił się nad tortem i zanurzył w nim twarz. Cała scena została nagrana, a film później pojawił się na profilu artysty.

"No i po torcie... Urodziny się zbliżają! Już 4 września widzimy się w Opolu! Dziękuję, Miechów" - napisał wokalista.

Internautom nie spodobał się żart Wiśniewskiego

Żart nie spodobał się części internautów. W komentarzach pisali, że efektowny tort został zmarnowany, choć ktoś poświęcił dużo czasu na jego przygotowanie.

"Przykre to. Nieposzanowanie jedzenia i czyjejś ciężkiej pracy", "Ja tu widzę zniszczoną pracę i jedzenie", "Głupie, a nie śmieszne" - czytamy pod nagraniem.

Niektórzy podkreślali, że sytuacja wydarzyła się podczas dożynek, czyli święta związanego ze zbiorami oraz podziękowaniem za pracę rolników. Inni bronili Wiśniewskiego, uznając całe zdarzenie za spontaniczny element urodzinowej zabawy.

Fani ostrzegają przed wspornikami w torcie

Komentujący zwrócili uwagę także na bezpieczeństwo wokalisty. Piętrowe wypieki często wzmacniane są specjalnymi wspornikami, które utrzymują ciężar kolejnych warstw.

"W takich tortach często są wsporniki i można sobie w ten sposób zrobić krzywdę", "Dobrze, że nie było wbitych patyków" - pisali internauci.

Wiśniewskiemu nic się nie stało. Nie odpowiedział także na krytykę, która pojawiła się pod jego nagraniem.

Lider Ich Troje skończy 54 lata 9 września. Wcześniej, 4 września, wystąpi w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu podczas koncertu "54. Urodziny Wiśni".