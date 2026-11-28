Ania Wyszkoni pojawiła się na pokazie mody MMC w Warszawie 18 listopada. Fotoreporterzy mogli ją podziwiać w dopasowanej czarnej marynarce i body. Gdy zdjęcia trafiły do sieci, pod wpisem posypały się komplementy. Nie zabrakło jednak głosów, że wokalistka "zapomniała spodni".

Do tematu Wyszkoni wróciła w podcaście "Wersja osobista". Rozmawiała tam z Cezarym Wiśniewskim przy okazji premiery płyty "Niebo mam niebieskie", wydanej 13 listopada, w roku jej 30-lecia na scenie. Wcześniej odpowiadała też na komentarze dotyczące twarzy. Przyznawała, że korzystała z zabiegów, które nazwała nieinwazyjnymi.

Wyszkoni o treningach i stroju. "Dlaczego mam tego nie robić?"

W trakcie rozmowy padło pytanie o kondycję. Wokalistka zdradziła, że na siłownię chodzi trzy razy w tygodniu.

"Ciężko pracuję nad tym, żeby w wieku 46 lat mieć taką formę. Już pomijam to, że dbam o to, żeby to ciało dobrze wyglądało, ale chcę być w dobrej formie", powiedziała.

Wyszkoni zdawała sobie sprawę, że za słowa o własnej figurze znów spotka ją fala krytyki. Mimo to jasno wyjaśniła, skąd u niej miłość do takich stylizacji.

"Lubię moją kobiecość i uważam, że... Teraz będzie (...), że jestem nieskromna, ale uważam, że mam ładną figurę i chcę ją pokazać. Dlaczego mam tego nie robić?", dodała.

W złośliwych komentarzach wokalistka widzi frustrację ich autorów. Uważa, że nie ma powodu, by przez takie uwagi zmieniać swój styl ubierania.

"Ja nikomu nie każę na siebie patrzeć. Nie każę też nikomu siebie słuchać. Nie chcesz, nie rób tego. Zrób coś, co sprawi ci przyjemność" ‍‍‍